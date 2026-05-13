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उत्तराखंड में कथित धर्मांतरण मामले पर प्रशासन सख्त, प्रार्थना सभा पर चस्पा नोटिस

उत्तराखंड में कथित धर्मांतरण के पहले भी कई मामले सामने आ चुके है. नया मामला उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है.

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उत्तराखंड में कथित धर्मांतरण मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 1:01 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर तहसील क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन और अवैध रूप से संचालित प्रार्थना सभागार के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और संबंधित भवन पर नोटिस चस्पा कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस जांच में जुट गए हैं.

उधम सिंह नगर के गदरपुर तहसील क्षेत्र स्थित बुढ़िया कालौनी मजरा शीला, रामजीवनपुर में कथित धर्म परिवर्तन और अवैध रूप से प्रार्थना सभागार संचालित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर जांच की और वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है.

उत्तराखंड में कथित धर्मांतरण मामले पर प्रशासन सख्त (ETV Bharat)

प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि सुरेंद्र सागर पुत्र महावीर सागर द्वारा आवासीय भूमि पर कथित रूप से अवैध तरीके से एक धर्म के लिए प्रार्थना सभा के लिए सभागार का निर्माण कराया गया है. प्रशासन की कार्रवाई की सूचना मिलते ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए.

स्थानीय हिन्दू समाज के लोगों ने प्रशासन को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा लोगों को डरा-धमकाकर व विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. लोगों का यह भी कहना है कि इस कार्य में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जो आसपास के गांवों में सक्रिय होकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उपजिलाधिकारी गदरपुर को निर्देश दिए हैं कि सुरेन्द्र सागर और उनके सहयोगियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. साथ ही जिस भूमि पर कथित रूप से अवैध सभागार का निर्माण किया गया है, उसके उपयोग और वैधता की जांच करते हुए उसे राज्य सरकार में निहित किए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है.

जिला अधिकारी के निर्देश पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. संबंधित भूमि को जिस उद्देश्य से खरीदा गया था, उसके विपरीत उपयोग किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. इसके अलावा बाहरी राज्यों से आए कुछ लोगों की गतिविधियों को लेकर भी स्थानीय लोगों द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं.
-कौस्तुभ मिश्रा, अपर जिलाधिकारी-

कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने संबंधित भवन पर नोटिस चस्पा कर दिया है और वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि जिले में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर निगरानी रखी जा रही है.

गौरतलब है कि उधम सिंह नगर जिले में इससे पहले भी धर्म परिवर्तन से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई है. प्रशासन का कहना है कि वर्तमान मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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