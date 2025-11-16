ETV Bharat / state

कालनेमि के बाद अब बहरूपियों पर होगा सख्त एक्शन, बनभूलपुरा प्रकरण से सकते में सिस्टम

उत्तराखंड में फर्जी पहचान पत्रों का खुलासा होने के बाद अब सरकार बड़े स्तर पर वेरीफिकेशन ड्राइव चलाने जा रही है.

बहरूपियों पर होगा सख्त एक्शन (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2025 at 8:16 AM IST

4 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड के बनभूलपुरा क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार होने का बड़ा मामला सामने आने के बाद सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है. प्रदेश सरकार अब राज्यभर में पहचान तंत्र की बारीकी से पड़ताल करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार की तैयारी में जुट गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे बहरूपियों की पहचान कर उनके पूरे गैंग को जड़ से समाप्त किया जाए.

सख्त सत्यापन प्रणाली लागू की जाए: सरकारी प्रमाणपत्र प्रणाली की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवालों ने पूरी व्यवस्था को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है. फर्जी स्थाई प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार होने की आशंका को देखते हुए सरकार अब प्रदेशभर में बड़े स्तर पर पहचान और सत्यापन ड्राइव की रूपरेखा तैयार कर रही है. निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां कठोर सत्यापन प्रणाली लागू की जाए, ताकि ऐसे मामलों को जड़ से खत्म किया जा सके.

बनभूलपुरा प्रकरण ने उड़ाई नींद: बनभूलपुरा प्रकरण के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि फर्जी पहचान के आधार पर बने दस्तावेज ना केवल प्रशासनिक सिस्टम के लिए चुनौती हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा हैं. इसके मद्देनजर सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि संदिग्ध दस्तावेजों की तुरंत दोबारा जांच की जाए और जिला प्रशासन से लेकर तहसील स्तर तक पुन: परीक्षण अभियान चलाया जाए. साथ ही विभागों के बीच डेटा मैचिंग को मजबूत बनाने की पहल भी तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी स्तर पर जानकारी में हेरफेर की गुंजाइश न बचे.

पुलिस विभाग फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए जिले में रह रहे लोगों की धरपकड़ करने के लिए विशेष वेरिफिकेशन अभियान चला रहा है. साथ ही संदिग्ध लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है.
मंजूनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल

सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश: सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को साफ कहा है कि पहचान प्रमाणपत्र से जुड़े मामलों में शिथिलता न बरती जाए. जिन क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने या पहचान छिपाने के प्रयास सामने आए हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी. सरकार का मानना है कि समय रहते सख्ती अपनाने से भविष्य में बड़े फर्जीवाड़ों और संभावित विवादों को रोका जा सकता है.

अभियान चलाने के दिए निर्देश: मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हैं और इसी वजह से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. यह अभियान न केवल फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर शिकंजा कसने का काम करेगा, बल्कि उन अधिकारियों-कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय करेगा जो लापरवाही या मिलीभगत के कारण ऐसे मामलों को बढ़ावा देते हैं.

बहरूपियों की सूची होगी तैयार: सरकार अब ऐसे बहरूपियों की सूची तैयार करा रही है, जो फर्जी पहचान का सहारा लेकर वर्षों से सिस्टम को चकमा देते रहे हैं. तकनीक आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत करने की योजना भी बन रही है, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और रीयल-टाइम डेटा शेयरिंग जैसे विकल्पों पर काम शुरू हो गया है.

दस्तावेज पारदर्शिता लाना जरूरी: कुल मिलाकर बनभूलपुरा प्रकरण ने राज्य में दस्तावेज पारदर्शिता और पहचान सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बड़ा मोड़ ला दिया है. सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में चलाया जाने वाला यह व्यापक अभियान बहरूपियों के नेटवर्क को खत्म करने और प्रमाणपत्र प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

