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भोलेश्वर मंदिर में नाबालिग लड़की के सात फेरे लेने से पहले आ धमकी पुलिस, जानिए फिर क्या हुआ?

रुद्रप्रयाग: ऊखीमठ क्षेत्र में नाबालिग लड़की के सात फेरे लेने से पहले ही पुलिस आ धमकी. ऐसे में ऐन मौके पर फेरे रुकवा दिए गए. जिससे लड़की 'बालिका बधू' होने से बच गई. यहां भोलेश्वर महादेव मंदिर में कथित रूप से चोरी छिपे इस विवाह को कराया जा रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने समय पर पहुंचकर रुकवा दिया.

पूरे कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दोनों के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी गलती स्वीकार की. साथ ही लिखित माफीनामा भी दिया. उन्होंने बालिग होने पर ही शादी कराने की बात कही.

भोलेश्वर मंदिर में कराया जा रहा था नाबालिग लड़की का विवाह: जानकारी के मुताबिक, ऊखीमठ बाल विकास परियोजना अधिकारी देवेश्वरी कुंवर को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि ऊखीमठ के पास भोलेश्वर मंदिर में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही उन्होंने अपने कार्यालय से राजेंद्र सिंह नेगी और अनुज जोशी को तत्काल मौके पर भेजा.

प्रारंभिक पुष्टि के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्र को अवगत कराया गया. डॉ. मिश्र के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट और थाना ऊखीमठ पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

सात फेरे लगाने ही वाले थे नाबालिग लड़की और युवक: वहीं, ऊखीमठ थाना प्रभारी मनोज नेगी के नेतृत्व में उप निरीक्षक पूजा और कांस्टेबल धीरेंद्र पुलिस टीम के साथ भोलेश्वर मंदिर परिसर पहुंचे. जहां देखा कि विवाह की तैयारियां चल रही थीं. मंडप सज चुका था. युवक और नाबालिग लड़की दूल्हा-दुल्हन के रूप में सजे थे.