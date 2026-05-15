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भोलेश्वर मंदिर में नाबालिग लड़की के सात फेरे लेने से पहले आ धमकी पुलिस, जानिए फिर क्या हुआ?

ऊखीमठ में बाल विवाह पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, सात फेरे लेने से पहले नाबालिग लड़की की शादी रोकी, परिजनों को दी कड़ी चेतावनी

CHILD MARRIAGE IN RUDRAPRAYAG
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 6:45 PM IST

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रुद्रप्रयाग: ऊखीमठ क्षेत्र में नाबालिग लड़की के सात फेरे लेने से पहले ही पुलिस आ धमकी. ऐसे में ऐन मौके पर फेरे रुकवा दिए गए. जिससे लड़की 'बालिका बधू' होने से बच गई. यहां भोलेश्वर महादेव मंदिर में कथित रूप से चोरी छिपे इस विवाह को कराया जा रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने समय पर पहुंचकर रुकवा दिया.

पूरे कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दोनों के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी गलती स्वीकार की. साथ ही लिखित माफीनामा भी दिया. उन्होंने बालिग होने पर ही शादी कराने की बात कही.

भोलेश्वर मंदिर में कराया जा रहा था नाबालिग लड़की का विवाह: जानकारी के मुताबिक, ऊखीमठ बाल विकास परियोजना अधिकारी देवेश्वरी कुंवर को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि ऊखीमठ के पास भोलेश्वर मंदिर में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही उन्होंने अपने कार्यालय से राजेंद्र सिंह नेगी और अनुज जोशी को तत्काल मौके पर भेजा.

प्रारंभिक पुष्टि के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्र को अवगत कराया गया. डॉ. मिश्र के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट और थाना ऊखीमठ पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

सात फेरे लगाने ही वाले थे नाबालिग लड़की और युवक: वहीं, ऊखीमठ थाना प्रभारी मनोज नेगी के नेतृत्व में उप निरीक्षक पूजा और कांस्टेबल धीरेंद्र पुलिस टीम के साथ भोलेश्वर मंदिर परिसर पहुंचे. जहां देखा कि विवाह की तैयारियां चल रही थीं. मंडप सज चुका था. युवक और नाबालिग लड़की दूल्हा-दुल्हन के रूप में सजे थे.

पंडित जी भी हवन कुंड तैयार कर सात फेरे लगवाने ही वाले थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम को देख सभी सकते में आ गए. बताया जा है कि लड़की की उम्र 17 है. जबकि, लड़का 25 का साल का है. वहीं, टीम ने मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों को चेताया कि बाल विवाह भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है.

परिजनों को पॉक्सो और जेल भेजने की दी चेतावनी: अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि विवाह संपन्न कराया गया, तो दोनों पक्षों के अभिभावकों को दो साल तक की कठोर कारावास और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. साथ ही नाबालिग लड़की से विवाह करने पर युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद दोनों पक्षों के परिजनों ने विवाह रोकने पर सहमति जताई. उन्होंने लिखित रूप से ये आश्वासन दिया कि लड़की के बालिग होने से पहले विवाह नहीं कराया जाएगा. इसके बाद उन्होंने शादी रोक दी. वहीं, प्रशासन की तत्परता से एक नाबालिग का भविष्य असमय विवाह की सामाजिक और कानूनी जटिलताओं में फंसने से बच गया.

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