20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करेंगे छात्र, पुलिस छावनी में तब्दील होगा वीआईपी इलाका
रांची में सीएम आवास घेराव की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है. सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 16, 2026 at 3:07 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. छात्रों की इस घोषणा के बाद राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. विधानसभा घेराव के दौरान जिस तरह छात्रों और पुलिस के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी थी उसे देखते हुए मुख्यमंत्री आवास के घेराव को पुलिस और प्रशासन बेहद गंभीर चुनौती के तौर पर देख रहा है और उसी के अनुसार सुरक्षा प्लान तैयार किया जा रहा है.
छात्रों का अगला पड़ाव सीएम आवास
छात्रों के आंदोलन का अगला पड़ाव अब मुख्यमंत्री आवास है. 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास घेरने की घोषणा कर चुके हैं. ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हजारों की संख्या में संभावित रूप से जुटने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोकना होगी. इसके लिए राजधानी रांची में एक बड़े सुरक्षा घेरे की तैयारी की जा रही है.
इससे पहले छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था. उस दौरान बड़ी संख्या में छात्र मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े थे. छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. कई मौकों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी. हालांकि विधानसभा के आसपास अपेक्षाकृत खुला इलाका होने के कारण पुलिस के पास प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है.
मुख्यमंत्री आवास रांची शहर के बीचों-बीच स्थित है. ऐसे में अगर बड़ी संख्या में छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा. भगदड़ की स्थिति भी बन सकती है. पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक को सामान्य बनाए रखना भी बड़ी चुनौती साबित होगी.
स्टेडियम से सीएम आवास तक बनेगा सुरक्षा घेरा
छात्रों की ओर से 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक के पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेने की योजना बनाई जा रही है. इस मार्ग में आने वाले प्रमुख रास्तों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की तैयारी है. जरूरत पड़ने पर रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद किया जाएगा, ताकि प्रदर्शनकारियों का समूह सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर नहीं बढ़ सके. सूत्रों के अनुसार इस पूरे इलाके में 2,000 से अधिक जवानों की तैनाती की योजना पर काम किया जा रहा है. पुलिस जवानों को अलग-अलग हिस्सों में तैनात कर सुरक्षा की कई स्तरों वाली व्यवस्था की तैयारी है.
हर रास्ते पर नजर, बैरिकेडिंग की तैयारी
मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाले रास्तों को लेकर पुलिस विशेष रणनीति तैयार कर रही है. उद्देश्य यह है कि प्रदर्शनकारी किसी एक रास्ते को पार कर मुख्यमंत्री आवास के नजदीक न पहुंच जाए. इसके लिए प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी. संवेदनशील स्थानों पर डीएसपी स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी भी सुनिश्चित किए जाने की तैयारी है. पुलिस की कोशिश होगी कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से पहले ही नियंत्रित कर लिया जाए और किसी भी स्थिति में भीड़ मुख्यमंत्री आवास के बेहद करीब नहीं पहुंच पाए.
खुफिया विभाग भी जुटा रहा जानकारी
छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव की आधिकारिक घोषणा किए जाने के बाद खुफिया विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई है. छात्रों के आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों, संभावित भीड़, अलग-अलग जिलों से छात्रों के रांची पहुंचने और आंदोलन के स्वरूप को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि 20 अगस्त के आंदोलन में कितनी संख्या में छात्र शामिल हो सकते हैं और उनका संभावित मार्च किस रास्ते से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ सकता है. इसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा.
पहले बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश
हालांकि पुलिस और प्रशासन केवल बल प्रयोग या सख्त सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे नहीं रहना चाहता. अधिकारियों की कोशिश है कि छात्रों के साथ बातचीत कर मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम को टाला या रद्द कराया जाए. प्रशासन की ओर से छात्रों की मांगों को समझने और उनके साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पहल किए जाने की भी हर कोशिश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बातचीत के जरिए यदि आंदोलन को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से पहले ही शांत किया जा सके तो इससे कानून-व्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों को होने वाली परेशानी से भी बचाया जा सकता है.
अफवाहों के कारण पहले भी लग चुका है पुलिस पहरा
पिछले करीब एक सप्ताह के दौरान कई बार यह अफवाह फैली कि छात्र कभी भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं. इन सूचनाओं के बाद मुख्यमंत्री आवास के आसपास के इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी. सुरक्षा के मद्देनजर कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी. इसका सीधा असर रांची की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा था और कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई थी. बाद में जब यह स्पष्ट हुआ कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं किया जा रहा है तो पुलिस की अतिरिक्त बंदोबस्ती हटा दी गई और इसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हुई.
आधिकारिक घोषणा के बाद बढ़ी पुलिस की चिंता
अब छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इसलिए पुलिस प्रशासन इसे महज अफवाह या संभावित प्रदर्शन के तौर पर नहीं देख रहा है. मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों के स्तर पर सुरक्षा प्लान तैयार किया जा रहा है. पुलिस के सामने एक साथ कई चुनौतियां होंगी. छात्रों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोकना, प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी टकराव की स्थिति को नियंत्रित करना और राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को बनाए रखना.
सबसे बड़ी चुनौती होगी ट्रैफिक संभालना
सीएम आवास घेराव का असर सिर्फ मुख्यमंत्री आवास तक सीमित नहीं रहेगा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक बड़ी संख्या में छात्रों की आवाजाही होने पर शहर के कई प्रमुख मार्ग प्रभावित हो जाएंगे. रांची शहर की सड़कों पर कई स्थानों पर पहले से ही भारी यातायात का दबाव है. ऐसे में यदि सुरक्षा कारणों से कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाती है या वाहनों की आवाजाही रोकी जाती है, तो वैकल्पिक मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ सकता है. यही वजह है कि पुलिस के साथ-साथ प्रशासन के लिए भी 20 अगस्त का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें-
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की घोषणा: 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव, रविवार को होगा पुतला दहन
सीएम आवास के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, कांके रोड पर बैरिकेडिंग के साथ-साथ कई रास्ते बंद
सीएम आवास की सुरक्षा कड़ी: कांके रोड के कई रास्ते बंद, ट्रैफिक डायवर्ट