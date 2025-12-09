ETV Bharat / state

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला, SC सुना सकता है कल फैसला, पुलिस प्रशासन ने जारी किया रोड मैप

हल्द्वानी: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना संभावित फैसला सुना सकता है. शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. बनभूलपुरा को जीरो जोन बनाया गया है. इसके अलावा भारी पुलिस फॉर्स की तैनाती के साथ साथ रूट डायवर्ट किया जा रहा है.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकता है। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कल देर शाम ssp द्वारा जनपद के पुलिस अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किए है.

संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की जाएगी

बनभूलपुरा की लोकल आईडी न होने पर कोर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा

बनभूलपुरा तथा हल्द्वानी क्षेत्र में आज से ही BDS द्वारा चेकिंग की जाएगी

संभावित उपद्रवियों के विरुद्ध मुचलका पाबंद की कार्रवाई की जाएगी

पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

बनभूलपुरा क्षेत्र में आज फ्लैग मार्च निकाला जाएगा

यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं डायवर्सन प्लांट समय से जारी करने के निर्देश दिए गए

SSP NAINITAL ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. नैनीताल पुलिस हर मोर्चे पर तैयार है, फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है. किसी भी प्रकार से भ्रामक सूचना फैलाने, भड़काऊ संदेश प्रचारित करने तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.