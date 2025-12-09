बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला, SC सुना सकता है कल फैसला, पुलिस प्रशासन ने जारी किया रोड मैप
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अहम फैसला सुना सकता है. जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 9, 2025 at 9:25 AM IST|
Updated : December 9, 2025 at 10:34 AM IST
हल्द्वानी: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना संभावित फैसला सुना सकता है. शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. बनभूलपुरा को जीरो जोन बनाया गया है. इसके अलावा भारी पुलिस फॉर्स की तैनाती के साथ साथ रूट डायवर्ट किया जा रहा है.
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकता है। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कल देर शाम ssp द्वारा जनपद के पुलिस अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किए है.
- संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की जाएगी
- बनभूलपुरा की लोकल आईडी न होने पर कोर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा
- बनभूलपुरा तथा हल्द्वानी क्षेत्र में आज से ही BDS द्वारा चेकिंग की जाएगी
- संभावित उपद्रवियों के विरुद्ध मुचलका पाबंद की कार्रवाई की जाएगी
- पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
- बनभूलपुरा क्षेत्र में आज फ्लैग मार्च निकाला जाएगा
- यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं डायवर्सन प्लांट समय से जारी करने के निर्देश दिए गए
SSP NAINITAL ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. नैनीताल पुलिस हर मोर्चे पर तैयार है, फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है. किसी भी प्रकार से भ्रामक सूचना फैलाने, भड़काऊ संदेश प्रचारित करने तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- बनभूलपुरा क्षेत्रांतर्गत रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण का सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम फैसले की तारीख नियत होने के दौरान जनपद नैनीताल/शहर हल्द्वानी/बनभूलपुरा का यातायात / डायवर्जन प्लान / जीरो जोन बनाया गया है.
- डायवर्जन प्लान 10 दिसंबर को समय प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 21:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.
- 10 दिसंबर को समय प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक संपूर्ण नैनीताल जनपद में समस्त प्रकार के भारी माल वाहक/ अति आवश्यक सेवा से संबंधित वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा. समस्त वाहनों को जनपद सीमा पर ही रोक जाएगा.
- जनपद नैनीताल में प्रवेश करने वाले समस्त वाहनों हेतु यातायात/डायवर्जन प्लान.
- रामपुर/ रुद्रपुर से आने वाले एवं पर्वतीय जनपदों को जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन पंतनगर तिराहा(दिनेशपुर मोड़) से डायवर्ट होकर NH 109 (नया बायपास) होते हुए पंतनगर से नगला तिराहा होते हुए किच्छा से सितारगंज से खटीमा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- बरेली/किच्छा रोड से आने वाले एवं पर्वतीय जनपदों को जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन किच्छा से सितारगंज होते हुए खटीमा से अपने गंतव्य को जाएंगे. किसी भी प्रकार का वाहन नगला तिराहा से जनपद नैनीताल सीमा में प्रवेश नहीं करेगा.
- सितारगंज/ चोरगलिया रोड से आने वाले एवं पर्वतीय जनपदों को जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन सितारगंज से खटीमा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. किसी भी प्रकार का वाहन चोरगलिया से जनपद सीमा में प्रवेश नहीं करेगा.
- काशीपुर/ बाजपुर से आने वाले एवं पर्वतीय जनपदों को जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन काशीपुर/बाजपुर से रुद्रपुर होते हुए किच्छा से सितारगंज होते हुए खटीमा खटीमा से अपने गंतव्य को जाएंगे.
- पर्वतीय जनपदों से मैदानी क्षेत्र की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन वाया चंपावत होते हुए टनकपुर रोड का प्रयोग करेंगे। कोई भी वाहन जनपद नैनीताल में प्रवेश नहीं करेगा.
शहर हल्द्वानी का यातायात/डायवर्जन प्लान
- रामपुर रोड से आने वाले एवं नैनीताल, भीमताल, भवाली एवं कैंचीधाम की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन गन्ना सेंटर, शीतल होटल तिराहा से डायवर्ट होकर तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड का प्रयोग नारीमन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन देवलचौड़ तिराहा से डायवर्ट होकर छड़ैल चौराहा से सेंट्रल हॉस्पिटल तिराहा होते हुए लालढांठ तिराहा से पंचक्की रोड का प्रयोग कर नारीमन तिराहा से अपने गंतव्य हो जाएंगे.
- बरेली रोड से आने वाले एवं नैनीताल, भीमताल, भवाली एवं कैंची धाम की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड का प्रयोग कर नारीमन तिराहा से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन गांधी इंटर कॉलेज तिराहा से डायवर्ट होकर FTI तिराहा से ITI तिराहा होते हुए मुखानी चौराहा से पनचक्की तिराहा से नारीमन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- रामनगर/ बाजपुर से आने वाले एवं नैनीताल, भीमताल, भवाली एवं कैंचीधाम की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन नैनीताल तिराहा कालाढूंगी से डायवर्ट होकर मंगोली होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन ऊंचा पुल चौराहा/ लालढांठ तिराहा से डायवर्ट होकर पंचक्की तिराहा होते हुए कॉल्टेक्स तिराहा से नारीमन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- नैनीताल से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन रूसी बाईपास द्वितीय से डायवर्ट होकर रूसी बाईपास प्रथम होते हुए मंगोली से कालाढूंगी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन नारीमन तिराहा से डायवर्ट होकर गौलापार रोड का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जाएंगे.
- कैंचीधाम/ भवाली से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन भवाली तिराहा से डायवर्ट होकर मस्जिद तिराहा से नंबर वन बैंड ज्योलिकोट से होते हुए रूसी बाईपास द्वितीय से रूसी बाईपास प्रथम होते हुए मंगोली से कालाढूंगी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- मुक्तेश्वर/भीमताल से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन खुटानी बैंड भीमताल से डायवर्ट होकर भवाली मस्जिद तिराहा से नंबर वन बैंड ज्योलिकोट से होते हुए रूसी बाईपास द्वितीय से रूसी बाईपास प्रथम होते हुए मंगोली से कालाढूंगी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
काठगोदाम से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन
- कॉल्टेक्स/ हाइडिल तिराहा से डायवर्ट होकर पंचक्की तिराहा से लालढांठ तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- महारानी होटल तिराहा से डायवर्ट होकर सरस्वती रेस्टोरेंट तिराहा से दोनहरिया तिराहा होते हुए पानी की टंकी से मुखानी चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
बनभूलपुरा क्षेत्रांतर्गत यातायात/ डायवर्जन प्लान.
- गौलापुल बनभूलपुरा से ताज चौराहा की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा.
- रेलवे स्टेशन तिराहा, ताज चौराहा से बनभूलपुरा की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
- मंगल पड़ाव से घास मंडी होते हुए बनभूलपुरा की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
- तिकोनिया चौराहा, एस०डी०एम० कोर्ट तिराहा, प्रेम टाकीज से रोडवेज पूर्वी गेट होते हुए ताज चौराहा की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
- इन्द्रानगर फाटक से मंडी गेट की ओर व मंडी गेट से इन्द्रानगर फाटक की ओर समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
- उक्त रूट से आवागमन करने वाले वाहन वाया तीनपानी फ्लाईओवर होते हुए अपना आवागमन करना सुनिश्चित करेंगे.
पढ़ें: