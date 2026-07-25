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राजधानी देहरादून में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान, हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर होगी 'सर्जिकल स्ट्राइक'

देहरादून: युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार की है. जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति (एनसीओआरडी) की बैठक में अधिकारियों को निर्देश किया है. डीएम ने पुराने अपराधों के आंकड़ों का जीआईएस (GIS) विश्लेषण कर नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान और अभियान चलाकर तस्करों के नेटवर्क पर "सर्जिकल स्ट्राइक" के निर्देश दिए हैं.

बैठक में डीएम आशीष चौहान ने एएनटीएफ, एसटीएफ, पुलिस, एनसीबी और औषधि विभाग समेत सभी प्रवर्तन एजेंसियों को संयुक्त अभियान चलाकर ड्रग्स की सप्लाई चेन ध्वस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने ई-ड्रग्स और केमिकल ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि यह युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है. डीएम ने पुलिस को निर्देश दिए कि चाय-तंबाकू की ठेलियों, मेडिकल स्टोरों और स्लम बस्तियों सहित संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए. साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.