क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयार सरोवर नगर, ट्रैफिक रूट किया तय
नैनीताल में क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टी के लिए पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 22, 2025 at 1:47 PM IST
हल्द्वानी: पर्यटन डेस्टिनेशन नैनीताल में क्रिसमस, कार्निवल, 31st और नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पर्यटकों की यात्रा सुगम हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने रूट प्लान तैयार किया है. साथ ही पर्यटक स्थलों के होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर अतिथि सत्कार की अपील प्रशासन द्वारा की गई है.
नैनीताल में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, होटल व्यवसायी पर्यटक स्थलों पर नए-नए इवेंट की तैयारियों में जुटे हैं. जिससे क्रिसमस और नए साल सैलानियों के लिए यादगार बनाया जा सके. नैनीताल जिले में अगले दो सप्ताह चुनौती भरे रहने वाले हैं क्योंकि विंटर कार्निवाल, क्रिसमस और 31st के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन का शानदार आगाज होने वाला है. लिहाजा यातायात व्यवस्था से लेकर पर्यटकों को असुविधा न हो यह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है. क्रिसमस और 31st के मौके पर नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहता है, देश विदेश के सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं.
वीकेंड में पर्यटक कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में पुलिस प्रशासन ने जहां विशेष यातायात व्यवस्था की तैयारी कर दी है, तो वहीं जिला प्रशासन ने होटल एसोसिएशन से बेहतर व्यवस्था बनाए रखने और रेट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. पर्यटकों को यातायात के दौरान कोई भी परेशानी नहीं आए इसके लिए पर्यटकों को रामनगर, नैनीताल और कैंची धाम भवाली और भीमताल की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए रूट तय किए गए हैं. इतना ही नहीं अलग अलग रूट में जाने वाले वाहनों को जनपद में प्रवेश के दौरान बैरिकेडिंग में स्टीकर लगा कर आगे को भेजा जाएगा.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनपद में कार्निवल, क्रिसमस, 31st, न्यू ईयर के साथ साथ पर्यटक सीजन है. इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली हैं. पुलिस सभी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक कर चुकी है. पर्यटकों की यात्रा सुगम हो इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि अतिथि भावना के साथ नैनीताल में पर्यटकों का स्वागत हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा. होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की जा चुकी है. जनपद पर्यटकों के स्वागत के लिए खड़ा है.
पढ़ें: