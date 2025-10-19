ETV Bharat / state

धमतरी में पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च, दीपावली पर हुडदंगियों, अड्डेबाजी, नशाखोरी पर सख्त निगरानी

धमतरी: जिले में पुलिस ने त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए रविवार को फ्लैग मार्च निकाला. ये फ्लैग मार्च जिला मुख्यालय और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निकला. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और SP सूरज सिंह परिहार ने इसका नेतृत्व किया. इस दौरान लगातार ऑडियो संदेश का प्रसारण लाउड स्पीकर से किया गया.

संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी: कलेक्टर और एसपी ने कहा कि अड्डेबाजी, गुंडागर्दी, शराबखोरी, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दीपावली के त्यौहार को शांति, सौहार्द्र और गरिमा के साथ मनाया जाए. इसके लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि शान्तिपूर्वक प्रेम से त्योहार मनाएं, नशा करके बवाल ना करें, संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

दीपावली पर हुडदंगियों, अड्डेबाजी, नशाखोरी पर सख्त निगरानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा: पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि दिवाली में 3 स्तरीय प्लानिंग की गई है. जिले में विजुअल पुलिसिंग के लिए जगह जगह पर एमसीपी लगाया गया है, फ्लैगमार्च किया जा रहा है. जिले में नाकेबंदी अलग से की गई है और शहर में मोटर साइकिल वाहन पेट्रोलिंग के साथ पैदल गश्त भी की जा रही है, रेंडम चेकिंग और गश्ती दल की तैनाती की गई है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फ्लैग मार्च रक्षित केंद्र से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्र, लक्ष्मी निवास, अंबेडकर चौक, रत्नाबांधा, मुजगहन होते हुए मकई चौक, सिहावा चौक, बस स्टैंड, अर्जुनी मोड़ से भीड़-भाड़ वाले इलाकों तक पहुंचा. इसके बाद नहरनाका चौक से विंध्यवासिनी मंदिर के सामने फ्लैगमार्च खत्म हुआ. इस दौरान एएसपी मणिशंकर चन्द्रा, सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, एसडीएम पियुष तिवारी, डीएसपी मीना साहू, डीएसपी यशकरण दीप ध्रुव, एसडीओपी कुरुद रागिनी मिश्रा, तहसीलदार, रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा, थाना प्रभारी, नगरनिगम के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल, डीआरजी और यातायात पुलिस के जवान शामिल रहे.