कैराना में गैंगेस्टर की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए कौन है?

शामली जिला प्रशासन एक आवासीय भवन और 8 दुकानों वाले भवन को किया सील, जेल में बंद है शातिर अपराधी

इनाम उर्फ धुरी की संपत्ति कुर्क. (Shamli Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
शामलीः जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यपुरी में 6 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को गुरुवार को कुर्क किया गया है. यह संपत्ति इनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजाल की है, जो मुजफ्फरनगर जेल में बंद है. कुर्की से पहले प्रशासन ने डुगडुगी बजवाई और कार्रवाई की घोषणा की.

इनाम पर लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे. जांच रिपोर्ट डीएम को भेजे जाने के बाद गंभीरता से लेते इनाम की अवैध रूप से निर्मित मार्केट परिसर और एक आवासीय भवन कुर्क किया गया है. अधिकारियों ने संबंधित संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के बाद सील कर दिया. मोहल्ले में हुई इस बड़ी कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुर्की की कार्रवाई गुरुवार सुबह से शुरू होकर कई घंटों तक चली. इस दौरान सीओ कैराना, एसडीएम कैराना, कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे.

संपत्ति कुर्क करते अधिकारी. (Shamli Police)

अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि इनाम उर्फ धुरी एक शातिर अपराधी है. जो जानलेवा हमला और गैंगस्टर मामले में जिला कारागार में बंद है. जांच के दौरान पता चला कि इनाम द्वारा अवैध कार्य से काफी संपत्ति अर्जित की है. इसकी संपत्ति और आपराधिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी. डीएम के निर्देश के बाद अपराध से अर्जित गई संपत्ति कुर्क की गई है. जिसमे एक आवासीय भवन, एक अन्य भवन में आठ दुकानें हैं. इमान की पत्नी के बैंक खाते में 9 लाख से अधिक रुपए है, जिसे भी फ्रीज कराया गया है. कुल मिलाकर 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.

