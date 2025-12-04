ETV Bharat / state

कैराना में गैंगेस्टर की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए कौन है?

शामलीः जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यपुरी में 6 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को गुरुवार को कुर्क किया गया है. यह संपत्ति इनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजाल की है, जो मुजफ्फरनगर जेल में बंद है. कुर्की से पहले प्रशासन ने डुगडुगी बजवाई और कार्रवाई की घोषणा की.

इनाम पर लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे. जांच रिपोर्ट डीएम को भेजे जाने के बाद गंभीरता से लेते इनाम की अवैध रूप से निर्मित मार्केट परिसर और एक आवासीय भवन कुर्क किया गया है. अधिकारियों ने संबंधित संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के बाद सील कर दिया. मोहल्ले में हुई इस बड़ी कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुर्की की कार्रवाई गुरुवार सुबह से शुरू होकर कई घंटों तक चली. इस दौरान सीओ कैराना, एसडीएम कैराना, कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे.