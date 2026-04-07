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पहाड़ों की रानी मसूरी में प्रशासन के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, जानें कारण

मसूरी पुलिस-प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर अतिक्रमणकारियों और नियम-कानून तोड़ने वालों को चेतावनी दी है, पर्यटन सीजन को लेकर सख्ती बरती जा रही है

Mussoorie Mall Road flag march
मसूरी में पर्यटन सीजन के तहत फ्लैग मार्च (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 12:52 PM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन की शुरुआत से पहले प्रशासन ने शहर की छवि और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. सोमवार को एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में मालरोड पर फ्लैग मार्च निकालकर स्पष्ट संदेश दिया गया कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मसूरी में फ्लैग मार्च: लाइब्रेरी चौक से होते हुए शहीद स्थल तक निकाले गए इस मार्च में पुलिस बल, नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी रही. यह कार्रवाई उस सूचना के बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि पटरी व्यापारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दोबारा मालरोड पर दुकानें लगाने की तैयारी कर रहे हैं. एसडीएम राहुल आनंद ने साफ कहा कि-

Mussoorie Mall Road flag march
मसूरी माल रोड पर फ्लैग मार्च करते प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस (Photo- ETV Bharat)

प्रशासन का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी है. अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए मालरोड पर पटरी लगाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी भी की जा सकती है.
-राहुल आनंद, एसडीएम-

माल रोड में अतिक्रमण रोकने के लिए फ्लैग मार्च: एसडीएम ने स्पष्ट किया कि मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है, जहां से भी पटरी व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मालरोड पर किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं है. ऐसे में अब किसी भी प्रकार की ढिलाई की संभावना खत्म कर दी गई है. नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि-

Mussoorie Mall Road flag march
माल रोड पर अतिक्रमणकारियों और नियम-कानून तोड़ने वालों को चेतावनी (Photo- ETV Bharat)

पटरी व्यापारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है. चिन्हित लोगों को स्थान आवंटित किया गया है. इसके बावजूद अगर कोई सरकारी आदेशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है.
-गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका-

पर्यटन सीजन में नियमों से समझौता नहीं: फिलहाल, फ्लैग मार्च के जरिए प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार पर्यटन सीजन में नियमों से कोई समझौता नहीं होगा और मसूरी की ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ वाली छवि को बनाए रखने के लिए सख्ती जारी रहेगी.

Mussoorie Mall Road flag march
माल रोड पर पटरी लगाना प्रतिबंधित है (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें: मसूरी माल रोड से पटरी दुकानें हटाई गईं, अतिक्रमण मुक्त हुई सड़क, लोगों ने किया स्वागत

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