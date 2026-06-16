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NEET Re-Exam: रांची में जिला प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा जारी

रांची: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 री-एग्जामिनेशन को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. इसके तहत रांची में नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है.

21 जून को होगी परीक्षा

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने 21 जून को रांची के 21 उप केंद्रों पर आयोजित होने वाली नीट री-एग्जामिनेशन परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कदाचार मुक्त रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है. जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 21 जून को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी.

जानकारी देते सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (ईटीवी भारत)

क्या है आदेश में

आदेश के तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होगी. इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करना मना है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी. हथियार लेकर चलना या दिखाना निषिद्ध रहेगा. केवल सरकारी काम में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रखे गए हैं.