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NEET Re-Exam: रांची में जिला प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा जारी

रांची में नीट री एक्जामिनेशन को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दिन धारा 163 लागू रहेगी.

NEET RE EXAMINATION ALERT
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 5:39 PM IST

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रांची: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 री-एग्जामिनेशन को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. इसके तहत रांची में नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है.

21 जून को होगी परीक्षा

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने 21 जून को रांची के 21 उप केंद्रों पर आयोजित होने वाली नीट री-एग्जामिनेशन परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कदाचार मुक्त रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है. जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 21 जून को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी.

जानकारी देते सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (ईटीवी भारत)

क्या है आदेश में

आदेश के तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होगी. इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करना मना है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी. हथियार लेकर चलना या दिखाना निषिद्ध रहेगा. केवल सरकारी काम में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रखे गए हैं.

प्रशासनिक तैयारियां और सुरक्षा बंदोबस्त

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी रजत ने बताया कि परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी 21 उप केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन ने स्थानीय थानों से समन्वय बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी की जाएगी.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने को कहा गया है, जिससे सुरक्षा जांच और बैठने की व्यवस्था में देरी न हो. अभिभावकों और विद्यार्थी मित्रों से अनुरोध किया गया है कि वे केंद्र के 200 मीटर के दायरे के भीतर भीड़ न जमा करें. प्रशासन द्वारा किसी भी संदिग्ध स्थिति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस या दंडाधिकारी को देने की सलाह दी है.

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