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संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर अलर्ट! नहीं पहुंची एएसआई टीम

ASI टीम नहीं पहुंची बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद का निरिक्षण करने. ( ETV Bharat )

संभल : संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था आज कड़ी की गई थी. मस्जिद के आसपास भारी पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई. हालांकि ASI की टीम टाला बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद का निरीक्षण करने नहीं पहुंची. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनज़र संभल कोतवाली सहित कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया. पुलिस और प्रशासन के अनुसार ASI टीम उस इलाके में वहां आई, लेकिन बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद का निरीक्षण करने नहीं पहुंची. बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर अलर्ट. (ETV Bharat) ASI टीम बाबा वहाउद्दीन शाह मस्जिद का निरीक्षण करने नहीं गई. सिर्फ मनोकामना तीर्थ स्थल की भूमि पर अवैध कब्जे को देखने पहुंची. अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्यागी ने मनोकामना तीर्थ स्थल की भूमि पर अवैध कब्जा कर मुसाफिर खाना बनाने की शिकायत की थी. इसी को लेकर एएसआई की टीम वहीं पहुंची.