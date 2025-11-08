ETV Bharat / state

घने जंगल में चल रही थी अफीम की खेती की तैयारी, पुलिस और वन विभाग ने की कार्रवाई!

पलामू में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की गयी है.

Police Action taken against illegal opium cultivation in Palamu
अफीम की खेती की सामग्री को पुलिस ने किया नष्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 5:22 PM IST

पलामूः जिला में मनातू थाना क्षेत्र के घने जंगलों में अवैध अफीम की खेती की तैयारी चल रही थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एवं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अफीम के तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने अफीम तस्करों के टेंट और खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को जला दिया है.

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू थाना क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र टंडवा के जंगल मे अफीम की खेती की तैयारी चल रही है. इसी सूचना के आलोक में मनातू थाना एवं वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान शुरू किया. सर्च अभियान के क्रम में जैसे ही टीम टंडवा के इलाके में दाखिल हुई, तस्करों को इसकी भनक लग गई. तस्कर मौके से फरार हो गए.

सर्च अभियान में शामिल टीम को मौके से अफीम तस्करों का टेंट और कई सामग्री बरामद हुआ. टीम ने सभी सामग्री को जला दिया है. तस्कर जिस जमीन पर अफीम की खेती करने वाले थे वह वन विभाग की है. सर्च अभियान में शामिल टीम अफीम तस्करों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है, उनकी सामग्री को नष्ट किया गया है पुलिस लगातार ग्रामीणों से अफीम की खेती नहीं करने की अपील कर रही है. अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल नवंबर के पहले सप्ताह से अफीम की खेती की तैयारी शुरू हो जाती है. अफीम के तस्कर पौधों को लगाना शुरू कर देते है. पहली बार हुआ है कि पुलिस एवं वन विभाग की टीम खेती करने से पहले मौके पर पहुंची है और कार्रवाई की है.

