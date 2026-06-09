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पाकुड़ के चाय दुकान में गांजा व ब्रॉउन शुगर की खरीद-बिक्री, पुलिस की कार्रवाई में दो गिरफ्तार

पाकुड़ में नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है.

Police action regarding sale and purchase of intoxicating substances in tea shops in Pakur
पाकुड़ पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 5:17 PM IST

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पाकुड़: जिला के मुफसिल थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर एवं गांजा की धड़ल्ले खरीद बिक्री काफ़ी दिनों से हो रही थी. जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी छापेमारी कर नशीले पदार्थो को जब्त करते हुए इस कारोबार में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. नशीले पदार्थो के साथ दो कारोबारियों की गिरफ़्तारी की जानकारी एसपी अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मलेन कर दी.

पाकुड़ एसपी ने बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि मुफसिल थाना क्षेत्र के पुष्पानगर गांव स्थित एक चाय दुकान में नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है. इसी सूचना पर दंडाधिकारी के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम में शामिल अधिकारियो ने छापेमारी करने पहुंचे.

Police action regarding sale and purchase of intoxicating substances in tea shops in Pakur
पाकुड़ पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)

पुलिस को आता देख दुकानदार सहित कई लोग इधर उधर भागने लगे. पुलिस ने दो लोगों को खदेड़ कर दबोचा और तलाशी के क्रम में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर एवं 26 पुड़िया गांजा पाया गया जिसे जब्त कर लिया गया. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति सदर प्रखंड के झिकरहट्टी गांव के अंसारुल शेख एवं उदयनारायणपुर गांव के सादुल शेख है.

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों कारोबारी से पूछताछ क्रम में इस कारोबार में शामिल कई अन्य लोगों का नाम बताया है. जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. एसपी ने बताया कि धराये इन दोनों के खिलाफ मुफसिल थाना में कांड संख्या 73/26 अंकित करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Police action regarding sale and purchase of intoxicating substances in tea shops in Pakur
पुलिस द्वारा जब्त सामग्री (ETV Bharat)

इस छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा थाना प्रभारी मुफसिल गौरव कुमार पुलिस अवर निरीक्षक चन्द्रदेव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक महादेव मंडल दलबल शामिल रहे.

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