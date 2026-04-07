यहां पर जमीन से अपराध का गहरा है नाता, अब तैयार हो रही नई नस्ल!
पलामू में जमीन विवाद को लेकर हो रहे अपराध पर पुलिस की कार्य योजना क्या है. जानें, ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट से.
Published : April 7, 2026 at 3:08 PM IST
पलामूः कभी जमीन के विवाद में अविभाजित बिहार में पलामू के इलाके में नक्सलवाद का जन्म हुआ था. अब इसी पलामू जिला से जमीन विवाद के कारण सुपारी किलर निकल रहे हैं.
हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने कई हत्याकांड का खुलासा किया है जबकि अन्य कार्रवाई के दौरान भी इससे संबंधित खुलासे हुए हैं. शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में जमीन विवाद में लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे है. आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोग पैसे को खर्च कर रहे हैं जबकि शूटर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.
हालांकि पुलिस की कार्रवाई और चौकसी के कारण कई घटनाएं होने से पहले ही रोक ली गई हैं और अपराधी पकड़े भी गए हैं. पलामू के कई इलाकों में जमीन विवाद में शूटरों का इस्तेमाल करना एक नया ट्रेंड बन गया है.
केस स्टडी- 01
2 अप्रैल को जिला के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में समीर उर्फ गुड्डू खलीफा की हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गुड्डू खलीफा के दोस्ताों ने ही हिस्ट्रीशीटर फैज खान का इस्तेमाल किया था और उसे दो लाख रुपये भी दिए गए थे. इस घटना के बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में फैज खान जख्मी भी हुआ था. पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ कि जमीन विवाद में दोस्तों द्वारा सुपारी देकर गुड्डू खलीफा की हत्या करवाई गई है.
केस स्टडी- 02
मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के पास से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अपराधी के पास से ऑटोमेटिक हथियार मिला था जिसका इस्तेमाल जमीन के विवाद में होना था. लेकिन समय रहते पुलिस को जानकारी मिल गई और संबंधित शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया. जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गयी.
केस स्टडी- 03
अक्टूबर 2025 में जिला के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में जसीमुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी. पड़ोसी के साथ रास्ते को लेकर विवाद में अपराधियों को तीन लाख रुपए की सुपारी दी गई थी. अपराधियों ने सुपारी लेने के बाद जसीमुद्दीन अंसारी की हत्या कर दी थी.
जमीन विवाद में आपराधिक घटनाओं का लंबा इतिहास
पलामू में जमीन विवाद को लेकर आपराधिक घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है. पलामू में होने वाली हत्याओं में 40 प्रतिशत ऐसा मामला है जिसका कारण जमीन विवाद होता है. साल 2023 और 2024 में पलामू में 237 हत्या हुई. इन हत्याओं में 40 प्रतिशत से भी अधिक मामले जमीन विवाद के जुड़े रहे. पलामू में जमीन विवाद में आपराधिक घटनाओं का एक सामाजिक स्वरूप है और अधिकतर घटनाओं में अपने लोग ही शामिल होते हैं. जमीन विवाद में रिश्तेदार और अपने दोस्त ही हत्याकांड को अंजाम दिलवा रहे हैं.
पुलिस ने बनाई रणनीति, अपराधियों के खिलाफ शुरू हुई बड़ी कार्रवाई
हालात को देखते हुए पलामू पुलिस ने रणनीति बनाई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है. पिछले एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो सभी जमीन के मामले में आपराधिक घटनाओं से जुड़े हुए थे. साल 2025 में पुलिस ने 94 अपराधियों को गिरफ्तार किया था.
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि सभी तरह के अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है. अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जमीन विवाद में होने वाले अपराध को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस सभी तरह के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
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