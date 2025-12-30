नए साल की पार्टी के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, ध्यान में रखें ये बातें

नए साल की पार्टी के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, ध्यान में रखें ये बातें
नए साल की पूर्व संध्या को लेकर पुलिस ने कसी कमर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी होंगे सीसीटीवी कैमरे.
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर नए साल के स्वागत के लिए तैयार है. 31 जनवरी की रात को पार्टियों में शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा. इसके साथ ही होटल, क्लब और अन्य पार्टी प्लेसेज पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की हिदायत देने वाले जागरूकता पोस्टर लगाने जरूरी होंगे. महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होंगे. महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की जाएंगी. होटल और क्लब में बिल के साथ अनिवार्य रूप से एक गुलाबी पर्ची दी जाएगी. जिस पर लिखा होगा 'डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव'.
होटल, बार संचालकों की ली बैठक : नए साल की पूर्व संध्या पर राजधानी में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों के साथ एक बैठक की और चर्चा की. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इंतजामों को लेकर विमर्श किया गया.
महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान : स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने कहा, पार्टी प्लेसेज पर महिलाओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने होंगे. सीसीटीवी कैमरे चालू हो. यह सुनिश्चित किया जाएगा. महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी. डीजे संबंधी नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी. होटल, रेस्टोरेंट और बार में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उनका कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी की आशंका रहती है.
गुलाबी रंग की स्लिप में होगा संदेश : 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के कारण न केवल चालक, बल्कि अन्य नागरिकों के जीवन को भी खतरा उत्पन्न होता है. ऐसे में सड़क सुरक्षा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों का भी दायित्व है कि इसे रोका जाए. इसलिए हर होटल, रेस्टोरेंट व बार में आने वालों को बिल के साथ गुलाबी रंग कि स्लिप देने का फैसला लिया है. जिस पर 'शराब पीकर वाहन नहीं चलाने का संदेश' लिखा होगा.
पोस्टर लगाकर करेंगे जागरूक : इसके साथ ही सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार के परिसर में और इसके बाहर चार-चार पोस्टर भी लगाए जाएंगे. जो ऐसे स्थान पर लगे होंगे. जहां से सभी को दिखाई दे. इन पर भी डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का संदेश लिखा होगा. उनका कहना है कि हर होटल, बार और रेस्टोरेंट में इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा. जो होटल प्रबंधन के साथ मिलकर इस अभियान को लागू करेंगे और सफल बनाएंगे.
तीन स्तर पर होगी गहनता से जांच :-
- जयपुर में 50 से ज्यादा क्लब के बाहर पुलिस के जवान तैनात होंगे.
- जो बाहर निकलते वाले लोगों की जांच करेगी.
- क्लब से बाहर निकलने पर थाना पुलिस जांच करेगी. ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण होगा.
- चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान देर रात तक मुस्तैद रहेंगे.
- नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए ट्रैफिक पुलिस को 300 जवानों का अतिरिक्त जाब्ता दिया गया है.
- खुद की गाड़ी है तो चालक साथ रखें या कैब का उपयोग करना चाहिए.
- शराब पीकर खुद वाहन चलाया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी.