नए साल की पार्टी के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, ध्यान में रखें ये बातें

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर नए साल के स्वागत के लिए तैयार है. 31 जनवरी की रात को पार्टियों में शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा. इसके साथ ही होटल, क्लब और अन्य पार्टी प्लेसेज पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की हिदायत देने वाले जागरूकता पोस्टर लगाने जरूरी होंगे. महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होंगे. महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की जाएंगी. होटल और क्लब में बिल के साथ अनिवार्य रूप से एक गुलाबी पर्ची दी जाएगी. जिस पर लिखा होगा 'डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव'.

होटल, बार संचालकों की ली बैठक : नए साल की पूर्व संध्या पर राजधानी में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों के साथ एक बैठक की और चर्चा की. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इंतजामों को लेकर विमर्श किया गया.

महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान : स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने कहा, पार्टी प्लेसेज पर महिलाओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने होंगे. सीसीटीवी कैमरे चालू हो. यह सुनिश्चित किया जाएगा. महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी. डीजे संबंधी नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी. होटल, रेस्टोरेंट और बार में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उनका कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी की आशंका रहती है.