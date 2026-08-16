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तलवार-धारदार हथियार लहराते निकला युवकों का जुलूस, हरकत में आई पुलिस, कई संदिग्ध युवक हिरासत में

वायरल वीडियो में सड़क पर आगे डीजे चलता नजर आ रहा है, जबकि उसके पीछे कई युवक जुलूस के रूप में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. इनमें कुछ युवकों के हाथों में धारदार हथियार नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई. सवाल यह उठ रहा है कि यदि सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर जुलूस निकाला जा रहा था तो पुलिस की गश्त और निगरानी के बावजूद यह गतिविधि काफी देर तक कैसे चलती रही.

रुद्रपुर: स्वतंत्रता दिवस के दिन शहर में निकाले गए एक जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता पर सवाल उठने लगे हैं. मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के श्याम टॉकीज इलाके का बताया जा रहा है, जहां डीजे की धुन पर जुलूस निकाला गया. इस दौरान जुलूस में शामिल कुछ युवक कथित तौर पर खुलेआम तलवार और अन्य धारदार हथियार लहराते हुए दिखाई दिए.

जुलूस करीब एक घंटे तक क्षेत्र में चलता रहा. इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और मामला पुलिस के संज्ञान में आया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी विभव सैनी ने पुलिस टीम को तत्काल अलर्ट किया. इसके बाद क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध युवकों की तलाश शुरू की गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस टीमों को सक्रिय कर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य युवकों की भी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

-विभव सैनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी-

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि जुलूस किसकी अनुमति से निकाला गया था और उसमें हथियार लेकर चलने वाले युवकों की पहचान कौन-कौन है. वीडियो की जांच के साथ ही पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है, ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आ सके. इस घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

एक ओर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराते युवकों का वीडियो सामने आना पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई और संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अब देखना होगा कि जांच के बाद हथियार लहराने वाले युवकों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे युवकों की पहचान की जांच में जुटी हुई है.

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