श्रावस्ती में मानव तस्करी पर पुलिस का एक्शन; 4 नाबालिग नेपाली लकड़ियां मुक्त कराईं, 2 तस्कर गिरफ्तार

श्रावस्ती : जिले के सिरसिया इलाके में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक, शनिवार को चार नाबालिग नेपाली लड़कियों को मुक्त कराया गया है. साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों श्रावस्ती के ही रहने वाले हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति बाइक से चार नेपाली नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के उद्देश्य से ले जा रहे हैं. इस पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने ग्राम भचकाई में घेराबंदी की और संदिग्ध व्यक्तियों को रोका. इस दौरान दो बाइक पर सवार नाबालिग 4 नेपाली लड़कियों को बचाया. मानव तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गईं. आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सिरसिया को सौंप दिया गया. इस मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.

बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में हरिराम यादव पुत्र रक्षाराम निवासी बभनी कुकुरभुकवा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती और रामरुप पुत्र राम लोटन निवासी बभनी कुकुरभुकवा थाना सिरसिया श्रावस्ती हैं. गिरफ्तार आरोपियों के पास पुलिस ने 02 मोटर साइकिल, 01आधार कार्ड व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की यह कार्रवाई थानाध्यक्ष सिरसिया शैलकांत उपाध्याय के नेतृत्व में की गई. मानव तस्करी के खिलाफ यह पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

