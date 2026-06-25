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छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी पर एक्शन, रायपुर में एक तस्कर की 2.32 करोड़ की संपत्ति सीज, धमतरी में 388 किलो मादक पदार्थ नष्ट

गांजा तस्कर आरोपी वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. पुलिस जांच में हेमराज राव की विभिन्न संपत्तियों की जानकारी सामने आई, जिसमें एक मकान, जमीन, दोपहिया वाहन और बैंक खाते में जमा राशि शामिल है. इसके बाद पुलिस ने विभिन्न विभागों से जानकारी जुटाकर SAFEMA कोर्ट, मुंबई में प्रस्ताव भेजा था. कोर्ट की प्रक्रिया के बाद संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की गई.

रायपुर में गांजा तस्कर हेमराज राव की 2.32 करोड़ की संपत्ति SAFEMA के तहत सीज की गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर/धमतरी: छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी पर 2 बड़ी कार्रवाई की गई. रायपुर के उरला थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपी हेमराज राव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति को SAFEMA (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट) के तहत सीज कर दिया है. वहीं धमतरी में 300 किलो से ज्यादा के मादक पदार्थ को नष्ट किया गया.

बैंक खाते से 30 लाख से ज्यादा होल्ड

पुलिस के अनुसार, आरोपी के बैंक खाते में जमा 30 लाख 67 हजार रुपए होल्ड कराए गए हैं. वहीं उरला मुख्य मार्ग स्थित करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का मकान भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है. इसके अलावा आरोपी की पत्नी अनीता राव के नाम पर ग्राम अछोली में दर्ज तीन भूमि की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है. एक दोपहिया वाहन, जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपए है, उसे भी जब्त किया गया है.

2015 से आरोपी तस्करी में सक्रिय

हेमराज राव वर्ष 2015 से गांजा तस्करी में सक्रिय था. उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले दर्ज किए जा चुके हैं. वर्ष 2015 में टिकरापारा थाना और वर्ष 2022 में उरला थाना में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी. 9 दिसंबर 2025 को उरला पुलिस ने उसे अछोली बिरई तालाब के पास गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है.

“गांजा तस्कर की जमीन, मकान, बैंक खाते और वाहन की जानकारी जुटाकर SAFEMA कोर्ट मुंबई में प्रस्ताव भेजा गया था. लगभग ढाई करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की गई है.- मयंक गुर्जर, डीसीपी उत्तर जोन

धमतरी में 388 किलो मादक पदार्थ नष्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी में भी मादक पदार्थ हुए नष्ट

धमतरी जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के कई प्रकरणों में जब्त 388 किलोग्राम मादक पदार्थों को विधिवत नष्ट किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की देखरेख में की गई. गुरुवार को पुलिस, आबकारी विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में जब्द मादक पदार्थों को निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया.

मादक पदार्थ नष्ट करने के दौरान सुरक्षा मानकों का रखा गया ध्यान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

18 केस में हुई थी जब्ती

जिले के सिटी कोतवाली धमतरी, अर्जुनी, भखारा, बिरेझर, केरेगांव और सिहावा थाना क्षेत्रों में दर्ज NDPS एक्ट के कुल 18 प्रकरणों से जब्त मादक पदार्थ इस कार्रवाई में शामिल थे. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति ने मादक पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, सत्यापन, अभिलेखीकरण और नष्टीकरण की सभी प्रक्रिया पूरी की.

NDPS एक्ट के कुल 18 प्रकरणों से जब्त मादक पदार्थ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा मानकों का रखा गया ध्यान

नष्टीकरण के लिए ग्राम बंजारी स्थित रूपगढ़ पॉवर एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था. कार्रवाई से पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर और ग्राम पंचायत बंजारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी ली गई. साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों और न्यायालयीन निर्देशों का पालन किया गया.

धमतरी पुलिस जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की यह कार्रवाई न केवल न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करती है, बल्कि नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है.- सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक

धमतरी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों की तस्करी या नशे के अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.