ETV Bharat / state

गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं की हो गई फजीहत, परिसर से निकाले गए सभी!

गिरिडीहः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की फजीहत हो गई. कार्यकर्ता तालबंदी करने और प्रदर्शन करने पहुंचे थे. एक तो न सिर्फ आंदोलन खत्म हुआ बल्कि कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ी पर बैठाकर कॉलेज परिसर से बाहर किया गया. यह पूरा मामला गिरिडीह महाविद्यालय से जुड़ा है.

दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोमवार को गिरिडीह कॉलेज के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दिया गया. इसके बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ. इस बीच कॉलेज प्रबंधन पंहुचा अभाविप कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन कार्यकर्त्ता मनाने को तैयार नहीं हुए.

गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी के बाद हंगामा, जानकारी देते एसडीएम और अभाविप कार्यकर्ता (ETV Bharat)

एसडीएम-एसडीपीओ के पहुंचते ही माहौल में छाया सन्नाटा

ऐसे में कॉलेज प्रशासन के द्वारा मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई. जिसके बाद एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे. यहां अभाविप कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया. लेकिन आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुए. जिसके बाद पुलिस ने अभाविप के चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया.