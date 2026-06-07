उदयपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोप, पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया
उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्म परिवर्तन के प्रयास को विफल किया है.
Published : June 7, 2026 at 7:00 AM IST
उदयपुर : जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कानूवाड़ा-बिलखाई गांव में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने मौके से 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है.
ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी के मुताबिक, शनिवार को स्थानीय निवासी द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांव में पिछले दो दिनों से एक प्रार्थना सभा चल रही है, जिसकी आड़ में भोले-भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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पुलिस के अनुसार मौके से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ बाहरी राज्यों से आए लोग भी शामिल हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है तथा उनके दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस इन सभी के दस्तावेजों, पहचान पत्रों और उनकी संदिग्ध गतिविधियों की बारीकी से जांच कर रही है. कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे. थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि पुलिस फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है. जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि सभा का उद्देश्य क्या था और वहां मौजूद लोगों को किस प्रकार की जानकारी या संदेश दिए जा रहे थे.
पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी. यदि जांच में किसी प्रकार का कानून उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं जांच पूरी होने तक पुलिस ने मामले पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया है. फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी तथा जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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