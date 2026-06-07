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उदयपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोप, पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया

उदयपुर पुलिस की कार्रवाई ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कानूवाड़ा-बिलखाई गांव में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने मौके से 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है. ​ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी के मुताबिक, शनिवार को स्थानीय निवासी द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांव में पिछले दो दिनों से एक प्रार्थना सभा चल रही है, जिसकी आड़ में भोले-भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई और पूरे मामले की जांच की जा रही है. इसे भी पढ़ें: धर्म परिवर्तन का आरोप : दिल्ली से आकर अलवर में करता था प्रार्थना सभा, जानिए पूरा मामला