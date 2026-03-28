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धनबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव मामले में 20 गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों की कराई परेड, सांसद ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

धनबाद: बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखराजपुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को शहर में परेड भी कराई. रस्सी से बांधकर आरोपियों को सड़क पर घुमाया गया.वहीं रामनवमी जुलूस में पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पत्थरबाजी करने के आरोप में 20 गिरफ्तार

इस संबंध में धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि पत्थरबाजी और उपद्रव करने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि 40 से 50 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दिया है, जो अगले दो से तीन दिनों तक प्रभावी रहेगा.

सांसद और सिटी एसपी का बयान (ETV Bharat)

सांसद ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप

वहीं, घटना के बाद सांसद ढुल्लू महतो भी मौके पर पहुंचे और रामनवमी तथा अखाड़ा समिति के लोगों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सूचना के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण यह घटना हुई है.

सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रशासन को पहले से जानकारी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जो गलत है. बलियापुर थाना क्षेत्र में यह दूसरी घटना हुई है. इसके पूर्व भी असामाजिक तत्वों के द्वारा आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की थी. नतीजतन फिर से ऐसी घटना हुई है. प्रशासन निर्दोष लोगों को जेल ना भेजें, वरना प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा.