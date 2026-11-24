एक्शन में करनाल पुलिस, जानलेवा हमले के दो आरोपियों का सिर मुंडवा बाजार में कराया पैदल मार्च
Police action in Karnal: करनाल में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हमले के आरोपियों को महज दो घंटे के भीतर पकड़ लिया.
Published : November 24, 2026 at 2:37 PM IST
करनाल शहर में महज छह हजार रुपये के लेन-देन को लेकर हुआ विवाद जानलेवा हमले तक पहुंच गया. मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने एक युवक के सिर पर जान लेने की नीयत से हमला कर दिया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को वारदात के कुछ ही समय बाद काबू कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के सिर मुंडवाकर शहर के बाजार में पैदल मार्च करवाया.
पुलिस की कार्रवाई: थाना शहर प्रभारी रामलाल ने बताया कि "वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और महज एक से दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को राउंडअप कर लिया. शुरुआती तौर पर चाकू से हमला किए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन जांच में सामने आया कि युवक के सिर पर चाकू से नहीं, बल्कि लोहे के कड़े से वार किया गया था. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कड़ा भी बरामद कर लिया है. मामले में नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है."
बाजार में आरोपियों का पैदल मार्च: पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का सर मुंडवा दिया और फिर बाजार में पैदल घुमवाया. आरोपियों को सिर मुंडवाकर बाजार में पैदल ले जाने के सवाल पर थाना शहर प्रभारी रामलाल ने कहा कि "पुलिस का आरोपियों को बाजार में घुमाने का कोई शौक नहीं है. कई बार पुलिस की गाड़ी में तकनीकी दिक्कत या क्लच प्लेट जैसी समस्या आ जाती है. यह दूरी भी करीब 70 से 80 मीटर की ही थी. इसलिए उनको पैदल ले जाया गया. आरोपियों से निशानदेही कराना भी जांच प्रक्रिया का हिस्सा था."
अभिभावकों को पुलिस की नसीहत: थाना प्रभारी रामलाल ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें नशे तथा आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस कप्तान के सख्त निर्देशों के तहत दिन-रात गश्त की जा रही है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
ये भी पढ़ें: चरखी दादरी में गोबर के विवाद पर खूनी संघर्ष, किसान की पीट-पीटकर हत्या, 18 घंटे बाद खुला जाम
ये भी पढ़ें: हांसी में फर्जी रेडक्रॉस सर्टिफिकेट गिरोह की जांच में तेजी, हजारों प्रमाण पत्र जारी होने की आशंका