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एक्शन में करनाल पुलिस, जानलेवा हमले के दो आरोपियों का सिर मुंडवा बाजार में कराया पैदल मार्च

एक्शन में करनाल पुलिस ( ETV Bharat )

करनाल शहर में महज छह हजार रुपये के लेन-देन को लेकर हुआ विवाद जानलेवा हमले तक पहुंच गया. मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने एक युवक के सिर पर जान लेने की नीयत से हमला कर दिया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को वारदात के कुछ ही समय बाद काबू कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के सिर मुंडवाकर शहर के बाजार में पैदल मार्च करवाया.

पुलिस की कार्रवाई: थाना शहर प्रभारी रामलाल ने बताया कि "वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और महज एक से दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को राउंडअप कर लिया. शुरुआती तौर पर चाकू से हमला किए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन जांच में सामने आया कि युवक के सिर पर चाकू से नहीं, बल्कि लोहे के कड़े से वार किया गया था. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कड़ा भी बरामद कर लिया है. मामले में नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है."