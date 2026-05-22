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झालावाड़ में नशा माफिया पिता पुत्र पर पुलिस का हंटर: करोड़ों के आलीशान मकान व वाहन फ्रीज

झालावाड़ पुलिस ने दो मकान और वाहन सहित करीब 1 करोड़ 2 लाख 59 हजार रुपए की संपत्तियां फ्रीज की.

Police personnel with the board on seized property.
जब्त संपत्ति पर बोर्ड के साथ पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 2:58 PM IST

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झालावाड़ : जिले में पुलिस का नशा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 जारी है. पुलिस ने शुक्रवार को नशे के सौदागर पिता-पुत्र की करोड़ों की अचल संपत्ति फ्रीज की. दो आलीशान मकान और एक वाहन पर ताला लगा दिया. पुलिस ने फ्रीज अचल संपत्ति व वाहन की कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख 59 हजार रुपए बताई है. पुलिस कार्रवाई से नशा माफिया में हड़कंप है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. काली कमाई से अर्जित अचल संपत्तियां को फ्रीज व अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. एसपी ने बताया कि अकलेरा थाना क्षेत्र के नशा तस्कर पिता—पुत्र सुगनचंद तंवर व भगवान सिंह ने मादक पदार्थों की तस्करी से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी. इसके बाद पुलिस की एमओबी शाखा ने गोपनीय रूप से उसकी संपत्तियों का डाटाबेस तैयार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत फ्रीज करने की इजाजत मांगी गई थी.

अमित कुमार ,एसपी झालावाड़. (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: नशा तस्कर ललित आंजना की 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति फ्रीज

एसपी ने बताया कि आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. कार्रवाई के दौरान दो मकान और वाहन सहित करीब 1 करोड़ 2 लाख 59 हजार रुपए की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं. ऐसे में आरोपियों के परिजन भी संपत्ति की बिक्री व उपयोग नहीं कर पाएंगे. नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित डेढ़ करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज

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