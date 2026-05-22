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झालावाड़ में नशा माफिया पिता पुत्र पर पुलिस का हंटर: करोड़ों के आलीशान मकान व वाहन फ्रीज

झालावाड़ : जिले में पुलिस का नशा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 जारी है. पुलिस ने शुक्रवार को नशे के सौदागर पिता-पुत्र की करोड़ों की अचल संपत्ति फ्रीज की. दो आलीशान मकान और एक वाहन पर ताला लगा दिया. पुलिस ने फ्रीज अचल संपत्ति व वाहन की कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख 59 हजार रुपए बताई है. पुलिस कार्रवाई से नशा माफिया में हड़कंप है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. काली कमाई से अर्जित अचल संपत्तियां को फ्रीज व अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. एसपी ने बताया कि अकलेरा थाना क्षेत्र के नशा तस्कर पिता—पुत्र सुगनचंद तंवर व भगवान सिंह ने मादक पदार्थों की तस्करी से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी. इसके बाद पुलिस की एमओबी शाखा ने गोपनीय रूप से उसकी संपत्तियों का डाटाबेस तैयार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत फ्रीज करने की इजाजत मांगी गई थी.