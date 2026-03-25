गढ़वा बस स्टैंड फायरिंग केस में कुख्यात पप्पू खान गिरफ्तार, अपराध की योजना बना रहे दो अन्य अपराधी भी पकड़े गए
गढ़वा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अपराधियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है.
Published : March 25, 2026 at 8:49 PM IST
गढ़वा:झारखंड की गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. एक मामला बस स्टैंड में फायरिंग से जुड़ा है, तो दूसरा मामला अपराध की योजना बनाने के है. दोनों मामलों में पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया है. साथ ही बस स्टैंड में फायरिंग मामले में पकड़े गए आरोपी की पुलिस ने शहर में परेड भी कराई है. इसकी पुष्टि गढ़वा एसपी अमन कुमार ने की है.
बस स्टैंड में फायरिंग मामले में एक गिरफ्तार
एसपी ने बताया कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में 23 मार्च की मध्य रात्रि कुख्यात अपराधी पप्पू खान उर्फ शाहिद अली खान ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी. इस दौरान अपराधियों ने छत्तीसगढ़ के बस के कर्मचारी से मारपीट करते हुए रंगदारी की मांग की थी. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में मुख्य आरोपी को उचरी से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है. वहीं घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. एसपी ने बताया कि अपराधी पप्पू खान पर विभिन्न थानों में कुल 9 मामले दर्ज हैं. जिसमें लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले हैं.
अपराध की योजना बना रहे दो अपराधी पकड़े गए
वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के नगवां मोहल्ले में अपराध की योजना बनाते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों में आदित्य कुमार पर जिले के विभिन्न थानों में कुल दो मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे अपराधी अजीत कुमार पर कुल सात मामले दर्ज हैं. एसपी ने कहा की दोनों मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को रीवार्ड दिया जाएगा.
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