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गढ़वा बस स्टैंड फायरिंग केस में कुख्यात पप्पू खान गिरफ्तार, अपराध की योजना बना रहे दो अन्य अपराधी भी पकड़े गए

गढ़वा:झारखंड की गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. एक मामला बस स्टैंड में फायरिंग से जुड़ा है, तो दूसरा मामला अपराध की योजना बनाने के है. दोनों मामलों में पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया है. साथ ही बस स्टैंड में फायरिंग मामले में पकड़े गए आरोपी की पुलिस ने शहर में परेड भी कराई है. इसकी पुष्टि गढ़वा एसपी अमन कुमार ने की है.

बस स्टैंड में फायरिंग मामले में एक गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में 23 मार्च की मध्य रात्रि कुख्यात अपराधी पप्पू खान उर्फ शाहिद अली खान ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी. इस दौरान अपराधियों ने छत्तीसगढ़ के बस के कर्मचारी से मारपीट करते हुए रंगदारी की मांग की थी. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में मुख्य आरोपी को उचरी से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है. वहीं घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. एसपी ने बताया कि अपराधी पप्पू खान पर विभिन्न थानों में कुल 9 मामले दर्ज हैं. जिसमें लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले हैं.

जानकारी देते एसपी अमन कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अपराध की योजना बना रहे दो अपराधी पकड़े गए