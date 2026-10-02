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साहिबगंज में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में नाइट गार्ड और स्कूल का निदेशक गिरफ्तार, स्कूल बंद करने और हॉस्टल खाली कराने के निर्देश

साहिबगंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने नाइट गार्ड और निजी स्कूल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है.

Molestation Case in Sahibganj
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 6:31 PM IST

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साहिबगंज: जिले के रांगा थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल में आठवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. डीईओ ने स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने और छात्रावास को खाली कराने का निर्देश दिया है. स्कूल प्रबंधन की ओर से निर्देश का पालन नहीं करने पर स्कूल को सील करने की बात कही जा रही है.

गौरतलब हो कि स्कूल के नाइट गार्ड पर उसी स्कूल की आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में परिजनों की लिखित शिकायत पर रांगा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नाइट गार्ड और स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हालांकि स्कूल का प्रिंसिपल फरार है.

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प्रारंभिक जांच में स्कूल के संचालन में गंभीर अनियमितता और छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल को अगले आदेश तक बंद रखने और छात्रावास को तत्काल खाली कराने का निर्देश जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि जब तक विभागीय जांच पूरी नहीं हो जाती और सुरक्षा मानकों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक स्कूल में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी. इधर, जिला प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है और स्कूल की मान्यता व अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.

क्या कहते हैं परिजन

पीड़िता के परिजनों के अनुसार, आरोपी नाइट गार्ड ने छात्रा के साथ सात-आठ बार दुष्कर्म किया है. आरोप है कि नाइट गार्ड ने किसी को बताने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके कारण डर से बच्ची ने घर में कुछ नहीं बताया था. अचानक तबीयत बिगड़ने पर जब परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, तब पता चला कि वह गर्भवती है. इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

मामले को दबाने का किया गया था प्रयास

पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले की जानकारी होने के बावजूद स्कूल के निदेशक ने मामले को दबाने का प्रयास किया और उन्हें न्याय दिलाने के बजाय चुप रहने को कहा. ऐसा न करने पर जान से हाथ धो लेने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित परिवार ने रांगा थाना में शिकायत की.

गार्ड और स्कूल संचालक गिरफ्तार

29 सितंबर को शिकायत दर्ज होते ही रांगा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल के निदेशक व नाइट गार्ड को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामले की जांच कर रही है. बताया जाता है कि स्कूल आवासीय है व छात्रा उसी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

रांगा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि परिजनों से लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई थी. जांच में पुष्टि होने के बाद गार्ड और स्कूल के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आगे भी कार्रवाई जारी है.

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