रांची में कुत्ते की मॉब लिंचिंग: पोल से बांधकर बेजुबान को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार
रांची में कुत्ते की मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही दो नाबालिगों को निरुद्ध किया है.
Published : January 20, 2026 at 7:28 PM IST
रांची: राजधानी रांची में एक कुत्ते को पीट पीटकर मारने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो किशोरों को पुलिस ने निरुद्ध किया है. कुत्ते को पीट पीटकर मारे जाने की घटना रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र की है. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
क्या है मामला?
रांची पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया है कि धुर्वा थाना क्षेत्र में एक कुत्ते को पीट-पीटकर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद, त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य किशोरों को निरुद्ध किया गया है. रांची पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल क्रूर वीडियो में कुछ लोग शालीमार बाजार में एक कुत्ते को बांधकर ईंट और पत्थरों से पीटते हुए दिख रहे थे. जिसके बाद मामले की वादिनी सलोनी श्रीवास्तव ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की.
आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई
रांची पुलिस के मुताबिक, मामला संज्ञान में आने के बाद धुर्वा थाने ने तुरंत छापेमारी शुरू की और इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी दीपू सिंह (उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र गुरुपाल सिंह, निवासी मौसीबाड़ी जगरनाथपुर, धुर्वा, रांची) को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा दो नाबालिग आरोपियों को भी निरुद्ध किया गया है. मृत कुत्ते का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
पहले भी हुई है ऐसी कार्रवाई
दरअसल, राजधानी रांची में किसी कुत्ते की हत्या की यह पहली घटना नहीं है. साल 2025 में भी एक शख्स ने सड़क पर एक कुत्ते को गोली मार दी थी. उस दौरान भी कुत्ते को मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद गोली मारने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. हालांकि धुर्वा में हुआ मामला बेहद क्रूर था. यहां एक बेजुबान जानवर को न सिर्फ पोल से बांधा गया, बल्कि बांधने के बाद उसे बड़े ही बेरहमी के साथ पत्थर और ईंट से मार डाला गया.
इस दौरान कुछ लोगों ने पूरे कृत्य का वीडियो बना लिया था, जिसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया. वायरल वीडियो के आधार पर ही थाने में शिकायत हुई है और इस मामले में पकड़े गए हैं.
ये भी पढ़ें- एक कुत्ता जिसने रक्तदान कर बचाई कई जानें! तेलंगाना के 'पुली' की कहानी कर देगी हैरान
तमाड़ में एक पागल कुत्ते का आतंक, 6 घंटे में स्कूली बच्चों समेत 17 लोगों को काटा, दहशत में ग्रामीण
बेजुबान की वफादारी! रोज अस्पताल जाकर मालिक का इंतजार करता है कुत्ता, जानें क्या है मामला - Shivamogga