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पुलिया पर बैठने के विवाद ने ली मासूम की जान, आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार! जानें, क्या है पूरा माजरा

पलामू: जिला में हैदरनगर थाना क्षेत्र के बिन्दुबिगहा गांव में पुलिया पर बैठने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. धारदार हथियार से हुए हमले में चार माह के मासूम की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत उसके पिता को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.

पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2 जुलाई 2026 की शाम करीब 8:30 बजे गांव निवासी चितरंजन कुमार पासवान उर्फ शिवम और फगुनी पासवान के पुत्र अतुल पासवान व आनंद पासवान के बीच घर के पास पुलिया पर बैठने को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद के बाद चितरंजन घर गया और धमकी देते हुए धारदार बलुआ/फरसा लेकर वापस आया. इसके बाद उसने दीपक पासवान, उनकी पत्नी रूपा देवी तथा उनके चार माह के बच्चे प्रिंस कुमार पर हमला कर दिया.

इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने चार माह के बच्चे को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल दीपक पासवान और रूपा देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले एमएमसीएच डालटनगंज और बाद में बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया.

इस घटना के संबंध में हैदरनगर थाना कांड संख्या-54/2026 दर्ज कर बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 118(2), 351(3), 352 एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने छापेमारी कर चितरंजन कुमार पासवान उर्फ शिवम (29 वर्ष) एवं उसके पिता तुलसी पासवान (62 वर्ष) को बिन्दुबिगहा गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलुआ/फारसा भी बरामद कर लिया गया है.