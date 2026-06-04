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हरिद्वार में कार से स्टंटबाजी कर मचाया हुड़दंग, वाहन सीज कर युवक का काटा चालान

कार से हुड़दंग मचाना पड़ा भारी ( Photo-Local Resident )

हरिद्वार: बीएचईएल ने कार से स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया. यहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बीएचईएल स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास एसयूवी कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार सवार युवकों को चिन्हित करते हुए पकड़ा और कार को सीज कर दिया. साथ ही कार चला रहे साजिद नाम के युवक को फटकार लगाते हुए चालान काटा. पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. दरअसल बीएचईएल स्टेडियम के पास से अक्सर कार और बाइक स्टंट के वीडियो सामने आते हैं. पुलिस ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी करती है बावजूद इसके हुड़दंगी बाज नहीं आते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए बनाई गई एक रील ने इस युवक की मुश्किलें बढ़ा दी. सड़क पर खतरनाक स्टंट कर वीडियो बनाना उसे इतना महंगा पड़ा कि वायरल वीडियो के सहारे हरिद्वार पुलिस सीधे वाहन और चालक तक पहुंच गई. त्वरित कार्रवाई करते हुए रानीपुर पुलिस ने एक्सयूवी कार को सीज कर चालक समेत स्टंट कर रहे युवक को हिरासत में ले लिया.