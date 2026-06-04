हरिद्वार में कार से स्टंटबाजी कर मचाया हुड़दंग, वाहन सीज कर युवक का काटा चालान
हरिद्वार में कार से स्टंट करने पर पुलिस ने दो युवकों पर एक्शन लेते हुए कार को सीज कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 4, 2026 at 11:46 AM IST
हरिद्वार: बीएचईएल ने कार से स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया. यहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बीएचईएल स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास एसयूवी कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार सवार युवकों को चिन्हित करते हुए पकड़ा और कार को सीज कर दिया. साथ ही कार चला रहे साजिद नाम के युवक को फटकार लगाते हुए चालान काटा. पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
दरअसल बीएचईएल स्टेडियम के पास से अक्सर कार और बाइक स्टंट के वीडियो सामने आते हैं. पुलिस ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी करती है बावजूद इसके हुड़दंगी बाज नहीं आते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए बनाई गई एक रील ने इस युवक की मुश्किलें बढ़ा दी. सड़क पर खतरनाक स्टंट कर वीडियो बनाना उसे इतना महंगा पड़ा कि वायरल वीडियो के सहारे हरिद्वार पुलिस सीधे वाहन और चालक तक पहुंच गई. त्वरित कार्रवाई करते हुए रानीपुर पुलिस ने एक्सयूवी कार को सीज कर चालक समेत स्टंट कर रहे युवक को हिरासत में ले लिया.
👀📱सोशल मीडिया पर हरिद्वार पुलिस की पैनी नज़र— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) June 3, 2026
🎥 सोशल मीडिया पर वायरल स्टंट वीडियो पर रानीपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई
🚗💨 कार से खतरनाक स्टंट कर वीडियो बनाना पड़ा भारी!
📍 वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए रानीपुर पुलिस ने दिखाई तत्परता, वाहन को किया सीज
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मामला बीएचईएल स्टेडियम के आसपास का है, जहां एक एक्सयूवी कार से खतरनाक स्टंट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली रानीपुर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कुछ ही समय में वाहन संख्या की पहचान कर ली.पड़ताल में वाहन चालक की पहचान साजिद पुत्र फुरकान, निवासी एक्कड़ खुर्द, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने चालक और स्टंट कर रहे युवक को हिरासत में लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एक्सयूवी वाहन को सीज कर दिया. हरिद्वार पुलिस ने दो टूक कहा है कि सड़कें रील बनाने या स्टंटबाजी का मंच नहीं हैं.
रानीपुर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर मनोहर भंडारी ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर चालान काटा गया है और कार को भी सीज कर दिया है. यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने ने लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने की अपील की है.
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