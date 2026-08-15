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हाथ में बेल्ट लहराकर राहगीरों को पीटने की धमकी देना युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

हुड़दंग करने वाले युवकों पर पुलिस का कसा शिकंजा ( Photo-Local Resident )