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जयपुर में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं को पुलिस ने खदेड़ा

शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई, 4th ग्रेड भर्ती की आरक्षित सूची जारी करने की थी मांग.

प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई
प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस कार्रवाई का मामला सामने आया है. प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि 4th ग्रेड (ग्रुप-डी) भर्ती में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं, क्योंकि कई चयनित अभ्यर्थियों ने अब तक पद पर ज्वॉइन नहीं किया है. इन रिक्त पदों को भरने के लिए युवा लंबे समय से वेटिंग लिस्ट यानी आरक्षित सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं. और बदले में उन्हें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पुलिस प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज करते हुए हटा दिया गया और कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया. हलांकि सात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था जिन्हें देर रात छोड़ दिया गया.

हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में कुल 53 हजार 749 पदों पर भर्ती की गई थी. चयनित अभ्यर्थियों में से कई के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण अब भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं. युवाओं की मांग है कि इन रिक्त पदों के लिए नियमानुसार वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे अन्य योग्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति का अवसर मिल सके. शुक्रवार को इसी मांग को लेकर बेरोजगार युवा शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धरने के दौरान पुलिस ने युवाओं, महिलाओं और उनके साथ मौजूद बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस कार्रवाई के बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई.

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युवा नेता अनुराग नेहरा ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के अधिकार का दमन बताया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि एक ओर 14 अगस्त को सरकार की ओर से 'हर घर तिरंगा' अभियान के माध्यम से देशभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के वोट से सत्ता में आई है और ऐसे में बेरोजगारों की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने मांग कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी की जाए. वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया और वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाना उनका अधिकार है और इस अधिकार को दबाने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

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