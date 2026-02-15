ETV Bharat / state

'पापा पुलिस में हैं, कैसे चालान काट दोगे', हूटर बजाते स्कॉर्पियो सवार को हरिद्वार पुलिस ने सिखाया सबक

हरिद्वार: हरिद्वार में मॉडिफाइड काली स्कॉर्पियो में युवक को यातायात के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया. युवक ने कार में हूटर तो लगाया हुआ ही था, बल्कि ब्लैक फिल्म लगाकर पुलिस की लाल नीली बत्ती भी लगाई हुई थी. सिडकुल थाना पुलिस ने युवक को पकड़कर उसकी सारी अकड़ निकाल दी.

दरअसल, बीती देर रात सिडकुल क्षेत्र में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. कांवड़ मेले के मद्देनजर पूरे जिले में चेकिंग अभियान जारी है. सिडकुल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने दूर से हूटर बजाती आ रही एक स्कॉर्पियो कार को देखा. पास आने पर स्कॉर्पियो सवार युवक को रोक लिया. रोकने के बाद कार की जांच की गई तो पाया की गाड़ी में हूटर लगा होने के अलावा ब्लैक फिल्म लगी है.

साथ ही पुलिस की लाल नीली बत्ती भी लगाई गई है. जांच की गई तो पाया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तक गायब है. मॉडिफाइड गाड़ी में अमन चौधरी नाम का एक युवक सवार था जो रास्तों पर हूटर बजा बजाकर हुड़दंग मचा रहा था. युवक से सवाल जवाब करने पर युवक ने अकड़ते हुए कहा कि मेरे पापा भी पुलिस में है. इसके बाद पुलिस ने युवक को कड़ी फटकार लगाई और एमवी एक्ट के तहत उसकी गाड़ी सीज कर दी.