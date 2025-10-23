ETV Bharat / state

17 अपराधी थाना बदर और 114 के खिलाफ CCA, बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन

बिहार चुनाव को लेकर गया में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. 130 से ज्यादा आपराधिक छवि वाले लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है.

Police Action In Gaya
गया में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025 at 5:39 PM IST

4 Min Read
गया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिले में 17 अपराधियों को थाना बदर किया गया है. शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान को भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर यह कदम उठाया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर ने बताया कि पूर्व के चुनाव अवधि में चुनाव में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

17 अपराधियों को किया गया थाना बदर: बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के धारा 3 के तहत थाना बदर का आदेश पारित किया गया और 17 लोगों को थाना बदर किया गया है. वहीं, 114 की संख्या में अपराधियों के खिलाफ सीसीए का नोटिस निर्गत किया गया है. सीसीए का नोटिस संबंधित थाना के माध्यम से उक्त सभी संबंधित अपराधियों और असामाजिक तत्व के पास नोटिस के रूप में जाएगा, जिसे लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

114 के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई: 114 के खिलाफ सीसीए का नोटिस निर्गत किया गया है. वहीं, जिन 17 अपराधियों के खिलाफ थाना बदर की कार्रवाई हुई है, उसमें बोधगया थाना क्षेत्र निवासी महेश यादव को डोभी थाना के क्षेत्र में थाना बदर किया गया है. बोधगया थाना क्षेत्र निवासी उमेश यादव को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. चंदौती थाना क्षेत्र के मनीष कुमार को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. चंदौती थाना क्षेत्र के यादवेन्दु यादव को बेलागंज थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.

इन लोगों पर हुआ एक्शन: मोहनपुर थाना क्षेत्र के रामबली यादव को कोच थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मोहनपुर थाना क्षेत्र के सुदामा यादव को पाई बीघा थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मोहनपुर थाना क्षेत्र के पंकज दास को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मऊ थाना क्षेत्र के रंजन कुमार को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. गुरुआ थाना क्षेत्र के बिंदेश्वर यादव को शेरघाटी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.

गुरुआ थाना क्षेत्र के हरेंद्र यादव को आमस थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मऊ थाना क्षेत्र के चंदन कुमार को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. गुरुआ थाना क्षेत्र के राहुल कुमार उर्फ भोला को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. गुरुआ थाना क्षेत्र के इंद्रदेव सिंह को शेरघाटी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.

कोच थाना क्षेत्र के प्रदीप कुमार खोपचलिया को मोहनपुर थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. कोच थाना क्षेत्र के अंटू कुमार को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. चंदौती थाना क्षेत्र के कमिन्द्र यादव उर्फ नेपाली यादव को बाके बाजार थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मऊ थाना क्षेत्र के लालू कुमार को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.

"गया जिले में हर हाल में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं पूरी निष्पक्षता के साथ भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इस क्रम में 17 अपराधियों को थाना बदर किया गया है. वहीं 114 के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई की गई है."- शशांक शुभंकर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, गया

