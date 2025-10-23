ETV Bharat / state

17 अपराधी थाना बदर और 114 के खिलाफ CCA, बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन

गया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिले में 17 अपराधियों को थाना बदर किया गया है. शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान को भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर यह कदम उठाया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर ने बताया कि पूर्व के चुनाव अवधि में चुनाव में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

17 अपराधियों को किया गया थाना बदर: बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के धारा 3 के तहत थाना बदर का आदेश पारित किया गया और 17 लोगों को थाना बदर किया गया है. वहीं, 114 की संख्या में अपराधियों के खिलाफ सीसीए का नोटिस निर्गत किया गया है. सीसीए का नोटिस संबंधित थाना के माध्यम से उक्त सभी संबंधित अपराधियों और असामाजिक तत्व के पास नोटिस के रूप में जाएगा, जिसे लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

114 के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई: 114 के खिलाफ सीसीए का नोटिस निर्गत किया गया है. वहीं, जिन 17 अपराधियों के खिलाफ थाना बदर की कार्रवाई हुई है, उसमें बोधगया थाना क्षेत्र निवासी महेश यादव को डोभी थाना के क्षेत्र में थाना बदर किया गया है. बोधगया थाना क्षेत्र निवासी उमेश यादव को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. चंदौती थाना क्षेत्र के मनीष कुमार को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. चंदौती थाना क्षेत्र के यादवेन्दु यादव को बेलागंज थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.

इन लोगों पर हुआ एक्शन: मोहनपुर थाना क्षेत्र के रामबली यादव को कोच थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मोहनपुर थाना क्षेत्र के सुदामा यादव को पाई बीघा थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मोहनपुर थाना क्षेत्र के पंकज दास को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. मऊ थाना क्षेत्र के रंजन कुमार को टिकारी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. गुरुआ थाना क्षेत्र के बिंदेश्वर यादव को शेरघाटी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.