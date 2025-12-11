लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी, 15 एकड़ में लगी फसल को पुलिस ने किया नष्ट
लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. हेरहंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
Published : December 11, 2025 at 1:55 PM IST
लातेहार: अफीम की खेती के खिलाफ लातेहार पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर हेरहंज थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में 15 एकड़ भूमि में ट्रैक्टर चलाकर अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम तस्करों को बड़ा नुकसान हुआ है. इधर, पुलिस के द्वारा संबंधित इलाकों में तैनात सरकारी कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है.
दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मारी और पाडरम गांव के बीच स्थित जंगली इलाके में अफीम की खेती की जा रही है. सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में टीम गठित की गई. पुलिस की टीम पांच ट्रैक्टरों के साथ चिन्हित स्थल पर पहुंची और अफीम की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया.
लातेहार के कुछ इलाकों में होती है अफीम की खेती
इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि लातेहार जिले के हेरहंज, बारियातु आदि प्रखंडों के बॉर्डर एरिया में अफीम तस्करों के द्वारा अफीम की खेती कराई जाती है, लेकिन इस बार पुलिस अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट करने के लिए अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी पुलिस अफीम की खेती के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए लगभग 800 एकड़ भूमि में लगाई गई अफीम की फसल को नष्ट कर दिया था. इससे अफीम तस्करों को बड़ा नुकसान हुआ था. इसी कारण इस वर्ष जो सूचना आ रही है उसके अनुसार अपेक्षाकृत तस्करों के द्वारा कम मात्रा में अफीम की खेती की गई है. इसके बावजूद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट करने के लिए भी लगातार कार्रवाई कर रही है.
जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को किया गया है अलर्ट
एसपी कुमार गौरव ने बताया कि इस वर्ष लातेहार पुलिस के द्वारा सरकार के निर्देश पर प्री-कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाया गया था. जिसके तहत ग्रामीणों के साथ-साथ संबंधित गांव के जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को अफीम की खेती पर कड़ी नजर रखने के लिए जागरूक भी किया गया था. लोगों को कानूनी प्रावधान की भी जानकारी दी गई थी और यह भी बताया गया था कि यदि उनके इलाके में अफीम की खेती की जा रही हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना नहीं देने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. वहीं ग्रामीणों को अफीम की खेती से होने वाले नुकसान की भी पूरी जानकारी दी गई है. इसका सकारात्मक असर भी क्षेत्र में दिख रहा है.
सेटेलाइट से भी की जा रही है निगरानी
एसपी कुमार गौरव ने बताया कि अफीम की खेती की निगरानी सेटेलाइट के माध्यम से भी की जा रही है. सेटेलाइट इमेज के आधार पर भी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक पुलिस ने लगभग 35 एकड़ भूमि में लगाई गई अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट किया है. यह अभियान लगातार जारी रहेगा.
