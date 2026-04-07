IPL में ऑनलाइन सट्टा लगाने के खिलाफ कार्रवाई, कुल 10 गिरफ्तार, लाखों का मिला हिसाब
बीकानेर पुलिस ने सोमवार को 6 बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच में सट्टा करते हुए कुल 10 लोगों को पकड़ा है.
Published : April 7, 2026 at 9:30 AM IST
बीकानेर : शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र में सट्टे के खिलाफ कुल 6 कार्रवाई को अंजाम दिया गया. इसमें सोमवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक कार्रवाई मुरलीधारीवास कॉलोनी में की गई, जहां आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन तरीके से सट्टा कर रहे चार लोगों को पुलिस ने पकड़ा है.
बीकानेर की मुरलीधर व्यास नगर में सोमवार को पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर सीओ सिटी अनुज डाल ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. नयाशहर पुलिस ने सट्टे पर बड़ी कार्रवाई बड़ी मात्रा में मौके से मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त किए हैं. सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि इनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में खुलासे हो सकते हैं. करीब 20 लाख रुपए के हिसाब की डायरियां मिली हैं और अब आगे अनुसंधान किया जाएगा.
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पकड़े गए उपकरण : मुखबिर की सूचना पर प्रशिक्षु थानाधिकारी RPS रोहित चौधरी के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम ने मुरलीधर कॉलोनी में दबिश देकर मौके से ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल संचालित करते हुए चार लोगों को दबोचा है. मुखबिर की सूचना के आधार पर मारे गए इस छापे में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस ने मौके से 37 मोबाइल फोन व 3 लैपटॉप जब्त किए हैं, जिनके जरिए यह पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था. पुलिस पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.