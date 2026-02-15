पलामू में पकड़ी गई लाखों की खैर की लकड़ी, हरियाणा के ट्रक से हो रही थी तस्करी

पलामू में पकड़ी गई लाखों की खैर की लकड़ी, हरियाणा के ट्रक से हो रही थी तस्करी
पलामू में लकड़ी की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने ट्रक सहित लाखों की अवैध लकड़ी जब्त की है.
Published : February 15, 2026 at 9:05 PM IST
पलामूः जिले की पड़वा थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान लाखों की अवैध खैर की लकड़ी को जब्त की है. खैर की लकड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक पर लोड थी. बरामद खैर की लकड़ी का वजन 26430 किलो है, जिसकी बाजार में 25 लाख रुपये के करीब कीमत आंकी गई है.
दरअसल, पलामू के पड़वा थाना की पुलिस पुराने नेशनल हाईवे के इलाके में गश्ती लगा रही थी. इस क्रम में वाहनों को रोककर जांच की जा रही थी. इसी दौरान पुलिस की टीम को देखकर एक चालक ट्रक को कुछ दूर खड़ी कर फरार हो गया.
पुलिस अन्य वाहनों की जांच करते हुए जैसे ही ट्रक के पास पहुंची ट्रक पर कोई भी व्यक्ति नहीं था. काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई व्यक्ति ट्रक के पास नहीं पहुंचा. पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली. इस दौरान ट्रक पर खैर की लकड़ी लदी पाई गई. पुलिस ने फौरन ट्रक सहित खैर की लकड़ी जब्त कर ली.
इस संबंध में पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी. उन्होंने बताया कि ट्रक पर हरियाणा का नंबर है. ट्रक के मालिक के बारे में पुलिस ने पता लगा लिया है. पुलिस पूरे मामले में अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.
दरअसल, पलामू में पहले भी अवैध खैर की लकड़ी बरामद की गई है. खैर की लकड़ी का इस्तेमाल पान में इस्तेमाल होने वाले कत्था में किया जाता है. झारखंड में खैर की लकड़ी के कारोबार के लिए अनुमति की जरूरत होती है और लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
