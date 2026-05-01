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बहराइच में पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री, महाराजगंज में डीजल न मिलने पर सड़क पर लेटा किसान

यूपी में पेट्रोल डीजल की अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त, लगातार की जा रही छापेमारी.

अवैध पेट्रोल-डीजल
अवैध पेट्रोल-डीजल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
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बहराइच/महराजगंज: जिले के एक घर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कालाबाजारी के लिए रखा डीजल पेट्रोल बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ​मामला नानपारा थाना क्षेत्र के बलहा के जगन्नाथपुर गांव का है. गुरुवार की दोपहर जिला पूर्ति अधिकारी को एक मुखबिर से सूचना मिली कि गांव के ही अजय वर्मा के घर में भारी मात्रा में अवैध तेल छिपाकर रखा गया है. वहीं, महाराजगंज में डीजल न मिलने से परेशान किसान सड़क पर लेट गया. उसे किसी तरह समझाबुझाकर हटाया गया.

​सूचना मिलते ही जिला पूर्ति अधिकारी और उनकी टीम ने वहां पहुंचकर निरीक्षक किया. श्रीवास्तव और अमन कुमार की टीम ने मौके पर छापेमारी की. टीम घर के अंदर दाखिल हुई, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए. छापेमारी के दौरान लगभग 2230 लीटर पेट्रोल (11 ड्रमों में भरा हुआ) और 400 लीटर डीजल (2 ड्रमों में) भरा हुआ मिला.

ग्रामीणों की मानें तो यह काला कारोबार लंबे समय से फल-फूल रहा था. बताया जा रहा है कि यहां 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेचा जा रहा था. इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ का रिहायशी इलाके में मिलना किसी बड़े हादसे को भी दावत देने जैसा था, ​लेकिन इस पूरी घटना ने कोतवाली नानपारा पुलिस की मुस्तैदी पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं. आखिर पुलिस की जानकारी के बिना इतना बड़ा स्टॉक गांव के बीचों-बीच कैसे जमा हो गया? ​फिलहाल टीम ने सारा ईंधन जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस छापेमारी के बाद से इलाके के अन्य अवैध कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

डीजल न मिलने पर किसान ने सड़क पर लेटकर लगाया जाम: महाराजगंज में निचलौल क्षेत्र में डीजल न मिलने से नाराज एक किसान ने बीच सड़क पर लेटकर विरोध जताया, जिससे आवागमन बाधित हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, सड़क पर लेटा किसान खुद को मोहन गुप्ता, निवासी रामपुरवा थाना कोठीभार बता रहा है. वह फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा है कि उसके खेत में खड़ी गन्ने की फसल सिंचाई के अभाव में सूख रही है. किसान का आरोप है कि पेट्रोल पंप पर अन्य लोगों को बड़े-बड़े डिब्बों में डीजल दिया जा रहा था, लेकिन उसे मात्र पांच लीटर डीजल भी नहीं दिया गया.

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