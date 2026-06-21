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नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाईः 1.550 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार

हजारीबागः जिला के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.550 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपये नकद, एक चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल जब्त की है. वहीं, इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी फरार होने में सफल रहा.

पुलिस के अनुसार, हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बरही क्षेत्र से कुछ लोग चौपारण में अफीम की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक (सीसीआर) के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया.

टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के आगे लोहावर के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया. इसी दौरान बरही की ओर से आ रही एक सफेद रंग की गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. पुलिस को देखकर चालक ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में सवार दो लोगों को पकड़ लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुना राम और रामलाल के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान गाड़ी की बीच वाली सीट से प्लास्टिक में छिपाकर रखा गया 7 लाख रुपये नकद बरामद किये गये. पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे ग्राम अहरी निवासी अरविंद कुमार से अफीम खरीदने जा रहे थे.

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम अहरी में छापेमारी की. यहां राहुल कुमार खरवार के घर से अलग-अलग प्लास्टिक पैकेट में रखी 1.550 किलोग्राम अफीम बरामद की गई. पुलिस ने राहुल कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अरविंद कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है.