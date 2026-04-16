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खेत बटाई पर लेकर अफीम की खेती, पुलिस ने ऐसी पकड़ा किसान का गेम

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में पट्टी थाना पुलिस और जनपदीय स्पेशल टीम ने अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि अपराधियों एवं नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे निर्णायक अभियान 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत यह कार्रवाई की गई है. दरअसल, पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम ग्राम धनगर सराय छिवलहा पहुंची और अफीम की अवैध फसल को नष्ट कर दिया. इसके साथ ही संबंधित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर 15 अप्रैल को थाना प्रभारी पट्टी आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी पृथ्वीगंज प्रदीप कुमार मौर्य, चौकी प्रभारी बंधवा अनीश कुमार यादव एवं स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से चिन्हित स्थल पर दबिश दी. निरीक्षण के दौरान खेत में भारी मात्रा में प्रतिबंधित अफीम के पौधे पाए गए. इसकी खेती आरोपी शिवकुमार यादव पुत्र स्व. रामदुलार यादव गुपचुप तरीके से कर रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी तहसीलदार एवं राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया. अधिकारियों की उपस्थिति में विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अफीम की अवैध खेती को पूरी तरह नष्ट कराया गया. उन्होंने बताया की खेत को बटाई पर लेकर अवैध खेती करने वाले आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट की कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है.



पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थों की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नशा तस्करों और इस अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों की संपत्तियों और उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.



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