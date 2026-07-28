सरायकेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 7.59 लाख कैश और ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार
सरायकेला-खरसावां जिला में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.
Published : July 28, 2026 at 5:20 PM IST
सरायकेला: जिला में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें काफी मात्रा में कैश रुपये और ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है.
जिला पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की बिक्री से जुड़े भारी कैश को जब्त किया है. एसपी के अनुसार, नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े पैसों की रिकवरी के मामले में यह जिला पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है.
छत पर हो रहा था पैसों का हिसाब, छज्जे से कूदे आरोपी
एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रेसवार्ता में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आदतन अपराधी जावेद अंसारी उर्फ लालटू के घर की छत पर ब्राउन शुगर की बिक्री से प्राप्त पैसों का हिसाब-किताब किया जा रहा है. सूचना के आलोक में तड़के पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रेड की. पुलिस को देखते ही तस्कर छत से छज्जे व पाइप के सहारे कूदकर भागने लगे और रुपयों से भरे छोटे-छोटे झोले सड़क पर फेंक दिए.
7.59 लाख रुपये नकद व 20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद
सशस्त्र बलों के सहयोग से पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया, जिसकी पहचान आजाद अंसारी (निवासी- गरीब नवाज कॉलोनी, जुगसलाई) के रूप में हुई. तलाशी लेने पर उसके पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर और 7,59,650 रुपये नकद बरामद हुए.
मुख्य आरोपी लालटू समेत 6 फरार, पुलिस टीम होगी सम्मानित
पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य सरगना जावेद अंसारी उर्फ लालटू, इमरान, राशिदा खातून, विपुल कर्मकार, रोहित कर्मकार और प्रकाश पटेल मौके से भाग निकले. एसपी ने बताया कि सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है. रातभर मुस्तैदी से अभियान चलाकर इस सफलता को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.
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