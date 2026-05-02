राजधानी में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, अवैध गांजा के साथ चार गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है.
Published : May 2, 2026 at 7:29 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में दो थानों की टीम के द्वारा चार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्करों के पास से 4 किलो गांजा के साथ-साथ नकद रुपए भी बरामद किए गए हैं.
क्या है पूरा मामला
राजधानी में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई कोतवाली थाना और सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में संयुक्त रूप से की गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4 किलो गांजा और 49 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.
पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ग्रामीण इलाकों से गांजा खरीदकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सप्लाई करते थे. गिरफ्तार आरोपियों में जनार्दन दास को मुख्य सप्लायर बताया जा रहा है. उसके अलावा पंकज कुमार, प्रकाश सिंह और रवि वर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
काफी समय से सक्रिय था गिरोह
रांची के एएसपी कोतवाली निखिल राय ने बताया कि गांजा तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके आधार पर सुखदेवनगर और कोतवाली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था. यह गिरोह लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और शहर में नशे के प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है.
स्कूटी-बाइक से सप्लाई
गिरफ्तार चारों तस्कर स्कूटी और बाइक में गांजा छूपाकर उसे शहर के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया करते थे. पूछताछ में पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रांची के कई पान की दुकानों में भी यह गांजा की सप्लाई किया करते थे. इस नेटवर्क में एक दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी उपलब्ध कर रही है ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके.
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