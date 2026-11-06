बड़ी कार्रवाई : सिरोही में 1 करोड़ रुपये से अधिक के गांजे के पौधे जब्त, दो खेत मालिक गिरफ्तार

बड़ी कार्रवाई : सिरोही में 1 करोड़ रुपये से अधिक के गांजे के पौधे जब्त, दो खेत मालिक गिरफ्तार
पहाड़ी क्षेत्र में गांजे की खेती का भंडाफोड़. 1548 किलो से अधिक हरा गांजा जब्त.
Published : November 6, 2026 at 4:11 PM IST
सिरोही: जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने रोहिड़ा थाना क्षेत्र के चार अलग-अलग खेतों में दबिश देकर कुल 1548.484 किलोग्राम हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं. जब्त गांजे की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है. पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत चार प्रकरण दर्ज कर दो खेत मालिकों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार एवं वृत्ताधिकारी राहुल मीणा के सुपरविजन में रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस टीम ने पहाड़ी क्षेत्र में स्थित चार खेतों पर पहुंच कर मक्का एवं अन्य फसलों के बीच अवैध रूप से उगाए गए गांजे के पौधों को बरामद किया. मौके से कुल 1548.484 किलोग्राम हरे गांजे के पौधे जब्त किए गए.
मामले में पुलिस ने मुकेश कुमार (25) एवं सुनील उर्फ सुनियाराम (19), दोनों निवासी केदार पादर, थाना रोहिड़ा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चार प्रकरण दर्ज कर खेतों से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. साथ ही मादक पदार्थों की खेती एवं नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.
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अजेय सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती, तस्करी एवं कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसी अभियान के तहत चार खेतों से 1548.484 किलोग्राम हरा गांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. जिलेभर में सघन सर्च अभियान आगे भी जारी रहेगा.