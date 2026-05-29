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केदारनाथ यात्रा में ओवररेटिंग का बड़ा मामला उजागर, घोड़ा हॉकर्स पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, लौटाए रुपए

केदारनाथ में यात्रियों से वसूले गए हजारों रुपये लौटवाए, बिना लाइसेंस चल रहे मालवाहक घोड़े पकड़े गए.

Uttarakhand Chardham Yatra
केदारनाथ यात्रा में घोड़ा संचालकों की मनमानी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 10:28 AM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों से अवैध वसूली और ओवररेटिंग करने वाले घोड़ा हॉकर्स के खिलाफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की तत्परता से मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के हजारों रुपये वापस करवाए गए हैं.

नरसिंहपुर करेली एवं इंदौर (मध्य प्रदेश) से आए श्रद्धालु दिनेश विश्वकर्मा, राकेश पटेल, दीपक राय, निर्मला, संगीता गाडेकर और मालिनी रखूंदे श्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे. गौरीकुंड क्षेत्र में कुछ घोड़ा हॉकर्स द्वारा इन यात्रियों से 6 घोड़ों के लिए करीब 39,500 रुपये वसूल लिए गए. इतना ही नहीं, यात्रियों को जिला पंचायत की कोई अधिकृत पर्ची भी नहीं दी गई. भीमबली के पास पुलिस चेकिंग के दौरान मामला सामने आया. पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि उनसे गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुंचाने के लिए प्रति सवारी 6,500 रुपये लिए गए, जबकि प्रशासन द्वारा निर्धारित सरकारी दर 3,500 रुपये प्रति सवारी है.

पुलिस ने जब संबंधित घोड़ा हॉकर्स से लाइसेंस और दस्तावेज मांगे, तो उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला. जांच में यह भी सामने आया कि जिन घोड़ों का उपयोग सवारी के लिए किया जा रहा था, वे वास्तव में मालवाहक घोड़े थे. तीर्थयात्रियों के साथ हुई धोखाधड़ी पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यात्रियों का पूरा पैसा वापस करवाया. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने, बिना पर्ची संचालन और ओवररेटिंग करने वाले घोड़ा हॉकर्स का 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया. पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों से ठगी, अवैध वसूली और अनधिकृत गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बताते चलें कि चारधाम यात्रा मार्ग इन दिनों भीषण जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मार्ग पर धारी देवी से बदरीनाथ धाम तक और केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक कई स्थानों पर लोग जाम के झाम से परेशान दिखाई दे रहे हैं. हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही है. जगह-जगह वाहन रेंगते दिखाई दे रहे हैं. वहीं पुलिस प्रशासन को जाम को खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

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