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पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम-चरस सहित लाखों की नकदी और 180 बोतल अवैध शराब बरामद

पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस एक्शम मोड में है. देहरा पुलिस ने भी अवैध शराब बरामद के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

HP Police Action Against Drugs
पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई (@KangraPolice @Una Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 7:27 AM IST

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ऊना/कांगड़ा: हिमाचल में 26 मई से तीन चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने हैं. मतदान के दौरान किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो इसको लेकर पुलिस चाक-चौबंद है. अवैध गतिविधियों पर निगरानी के लिए जगह-जगह पुलिस गश्त कर रही है. इसी कड़ी में ऊना पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. ऊना पुलिस ने बंगाड़ा में नशीले पदार्थों सहित भारतीय और अमरीकी करेंसी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य मामले में देहरा पुलिस ने 180 बोतल अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी धर-दबोचा है.

ऊना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जिला ऊना पुलिस ने 'नशा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाणा क्षेत्र में एक आरोपी के कब्जे से अफीम, चरस, भारी मात्रा में अवैध शराब और लाखों रुपए की नकदी बरामद की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट और हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

DRUG SMUGGLING IN UNA
ऊना में नशीले पदार्थों सहित भारतीय-अमरीकी करेंसी के साथ आरोपी गिरफ्तार (@Una Police)

जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने ऊना ने कहा है, "रविवार रात को पुलिस थाना बंगाणा में तैनात एएसआई बलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर धुन्दला गांव में दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने मुनीष कुमार उर्फ मनी निवासी धुन्दला तहसील बंगाणा जिला ऊना के रिहायशी मकान के एक कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस को 48.52 ग्राम अफीम, 17.78 ग्राम चरस, सात बोतल देसी शराब के अलावा 38 अन्य शराब की बोतलें बरामद की गई हैं. इसके अलावा पुलिस ने मौके से 4 लाख 69 हजार 120 रुपए नकदी और दो अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को काबू कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है."

बैकवर्ड लिंक खंगाल रही पुलिस

जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने ऊना ने कहा है, मामले के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं, ताकि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. आम लोगों से भी अपील की है कि नशे और अवैध गतिविधियों से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें, ताकि समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके.

पंचायत चुनावों से पहले देहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

वहीं, एक अन्य मामले में कांगड़ा जिले में देहरा रक्कड़ पुलिस ने आगामी पंचायती चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए 180 बोतल अवैध शराब बरामद की है. पुलिस थाना रक्कड़ की टीम ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक कार नंबर HP19B-3966 को रोककर तलाशी ली.

Dehra police Action
180 बोतल अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार (@KangraPolice)

180 बोतल अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है, "आरोपी की पहचान रजनीश कुमार निवासी वलियाणा, तहसील परागपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान वाहन से कुल 180 बोतल अवैध शराब बरामद की गई, जिनमें 144 बोतल अंग्रेजी शराब और 36 बोतल देसी शराब शामिल हैं. इस मामले में पुलिस थाना रक्कड़ में FIR No. 30/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीम शराब के स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच में जुटी है."

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