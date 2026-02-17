ETV Bharat / state

हजारीबाग में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 14 आरोपी गिरफ्तार

हजारीबागः जिला में इन दिनों नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है. जब भी पुलिस को सूचना मिल रही है तो सूचना का सत्यापन कर कार्रवाई भी हो रही है. हजारीबाग पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

झारखंड के हजारीबाग जिला में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई जिला के कटकमदाग, लोहसिंघना और इचाक थाना क्षेत्रों में की गई, जहां से ब्राउन शुगर और गांजा भारी मात्रा में बरामद किया गया.

जानकारी देते हजारीबाग एएसपी (ETV Bharat)

हजारीबाग एएसपी अमित कुमार ने बताया कि 16 फरवरी को कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुल्ताना गांव में डीपू के पास ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई. पुलिस बल को देखते ही कुछ आरोपी भागने लगे लेकिन पीछा कर उनको पकड़ लिया गया. पूछताछ में नशीले पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने पर आगे की कार्रवाई करते हुए कई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.