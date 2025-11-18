ETV Bharat / state

अपराध के खिलाफ दुर्ग पुलिस का एक्शन, बोरी में हुई लूट का पर्दाफाश, लाखों की नकदी समेत 39 जुआरी अरेस्ट

दुर्ग पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में लूट के आरोपियों और 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया.

लूट के आरोपी और जुआरी अरेस्ट
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 18, 2025

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने मंगलवार को दो बड़ी कार्रवाई की. पहली कार्रवाई में लाखों के जेवर लूटकर फरार हुए आरोपियों समेत खरीदारों को दबोचा.वहीं दूसरी ओर मकान के अंदर जुआ खेल रहे 39 जुआरियों को नकदी समेत अरेस्ट किया.

जेवर लूटने वाले गिरफ्तार : बोरी थाना क्षेत्र के टेकापार गांव में लाखों रुपए के जेवर लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. इस घटना में छह आरोपी शामिल थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया. आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवर,मोटर साइकिल समेत चाकू बरामद किया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को रिमांड पर भेजा है.

कब हुई थी वारदात ? : बोरी थाना क्षेत्र के टेकापार गांव में 22 फरवरी को सोना चांदी के जेवर फेरी लगाकर बेचने वाला महेंद्र सोनी अपने भतीजे के साथ रूहा गांव जा रहा था. इसी दौरान टेकापार के पास मोटर साइकिल सवार तीन युवकों ने महेंद्र सोनी के भतीजे के आंख में मिर्च पाउडर फेंका.जैसे ही महेंद्र ने गाड़ी रोकी आरोपियों ने चाकू दिखाकर उसके पास रखा सोने चांदी के जेवर से भरा बैग लूट लिया.

सोने के जेवर लूटने वाले आरोपी अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस में दी शिकायत : घटना के बाद महेंद्र सोनी ने इसकी जानकारी थाने में दी. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरु की. इसी दौरान को जानकारी लगी कि गंडई के परपोड़ी में चोरी के मामले में कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं. पूछताछ करने पर उन्होंने दुर्ग में लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकारा. इसके बाद बोरी पुलिस ने आरोपियों को गंडई से लेकर आई और पूछताछ शुरु की.

पुलिस आरोपियों की लंबे समय से तलाश कर रही थी. इसी दौरान गंडई पुलिस ने इन आरोपियों को चोरी के मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की. इनके द्वारा बोरी क्षेत्र में लूटपाट करना स्वीकार करने पर दुर्ग पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर आई. पूछताछ करने पर आरोपियों ने लूटपाट की घटना करना स्वीकार किया है. चोरी के जेवर को नागपुर महाराष्ट्र में बेचा गया था. इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है - अभिषेक झा, एएसपी

चोरी के जेवर खरीदने वाला भी अरेस्ट : पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर महाराष्ट्र में जेवर खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है.लूट की इस वारदात में कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पकड़े गए आरोपियों में आकाश श्रवण,कपिल साहू,रोहित यादव,रामजी लोधी, गणेश धनकर और राजा साहू शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जेवर को आपस में बराबर में बांट लिया था. इसके बाद सभी आरोपियों ने नागपुर महाराष्ट्र निवासी गणेश उर्फ चिंटू को जेवरात बेचने के लिए दे दिए. जिसने नागपुर महाराष्ट्र निवासी राजा साहू के पास जेवर बेचे थे.

जुए का बड़ा फड़ पकड़ा : मंगलवार को सिटी कोतवाली और क्राइम ब्रांच पुलिस ने जुआ का बड़ा फड़ पकड़ा है. पुलिस ने जुआ खेल रहे 39 लोगों को गिरफ्तार किया है.मौके से पुलिस ने 9 लाख 25 हजार की नकदी भी बरामद की है.

जुए का बड़ा फड़ पुलिस ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गया नगर में बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे हैं. क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाने की टीम ने छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया. मौके से 39 जुआरियों के पास से 9 लाख 25 हजार नकदी समेत 43 मोबाइल बरामद किए गए हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है- विजय अग्रवाल,एसएसपी

अपराध के खिलाफ होगी सख्ती : पुलिस ने बताया कि गया नगर में भागवत देशमुख अपने घर में जुए का फड़ चला रहा था.पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गया नगर कोस्टा तालाब के पास कुछ लोग ताश पत्ती से हार जीत का दाव लगा रहे हैं. सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक एलेक्जेंडर किरो और एसीसीयू की टीम रवाना हुई. मौके पर पहुंचकर घेरा बंदी कर रेड कार्रवाई की गई.दोनों ही कार्रवाई के बाद पुलिस ने ये मैसेज दिया कि आने वाले दिनों में अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

POLICE ACTION AGAINST CRIME
GAMBLER ARRESTED
ROBBERY ACCUSED ARRESTED
दुर्ग पुलिस
CRIME IN DURG

