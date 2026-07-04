ETV Bharat / state

पलामू पुलिस की गांजा के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, तस्कर गिरफ्तार

पलामूः जिला पुलिस ने गांजा की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जिला के पाटन एवं मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में अवैध गांजा के कारोबार के खिलाफ छापेमारी की है. इन दोनों इलाकों से एक-एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में गांजा को बरामद किया गया है.

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पाटन थाना क्षेत्र के आरेदाना के इलाके में गांजा का कारोबार हो रहा है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की और तस्करी के आरोप में अशोक राम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अशोक राम ने अपने घर के अंदर ट्रंक में चार बोरा में भर कर गांजा रखा हुआ था. अशोक राम के पास से पुलिस ने करीब 21 किलोग्राम गांजा और 10560 रुपए कैश बरामद किये गये हैं.