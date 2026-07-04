पलामू पुलिस की गांजा के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, तस्कर गिरफ्तार
पलामू में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.
Published : July 4, 2026 at 5:37 PM IST
पलामूः जिला पुलिस ने गांजा की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जिला के पाटन एवं मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में अवैध गांजा के कारोबार के खिलाफ छापेमारी की है. इन दोनों इलाकों से एक-एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में गांजा को बरामद किया गया है.
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पाटन थाना क्षेत्र के आरेदाना के इलाके में गांजा का कारोबार हो रहा है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की और तस्करी के आरोप में अशोक राम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अशोक राम ने अपने घर के अंदर ट्रंक में चार बोरा में भर कर गांजा रखा हुआ था. अशोक राम के पास से पुलिस ने करीब 21 किलोग्राम गांजा और 10560 रुपए कैश बरामद किये गये हैं.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अशोक राम गांजा की खेती करता है. कच्चा गांजा को वह सुखाकर तैयार करता है और इसकी तस्करी करता है. अशोक राम ने अपने घर के अंदर ट्रंक में गांजा को छुपा कर रखा हुआ था. वहीं मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला में पुलिस ने एक किराने की दुकान में छापेमारी की गयी, जहां से गांजा की खेप बरामद की गयी है. पुलिस ने मौके से चार बंडल गांजा बरामद किया है जबकि आरोपी नेसार अंसारी को भी गिरफ्तार किया है.
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