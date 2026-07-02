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गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, सफेमा के तहत संपत्ति हो रही कुर्क

रायपुर : रायपुर सहित पूरे राज्य में गांजा तस्करी लगातार हो रही है. पुलिस इसे रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. बस और ट्रेन के माध्यम से गांजा तस्करी हो रही हैं. ज्यादातर तस्कर ओडिशा की सीमावर्ती जिलों से गांजा लेकर आते हैं जिसे महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बेचने के लिए भेजा जाता है.गांजा तस्कर इस रूट से होकर गांजा की तस्करी कर रहे हैं. रायपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन की बात करें तो कमिश्नरेट बनने के बाद से अब तक नॉर्थ जोन में गांजा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 34 मामले दर्ज हुए हैं.जबकि 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है.





64 आरोपियों को भेजा गया जेल

नॉर्थ जोन के DCP मयंक गुर्जर ने बताया कि जनवरी महीने में रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद से लेकर अब तक नॉर्थ जोन में एनडीपीएस एक्ट के तहत 34 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें 64 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. इसके साथ ही एक सफेमा की भी कार्यवाही ढ़ाई करोड़ रुपए की गांजा तस्कर की संपत्ति सीज की गई है. एनडीपीएस के 28 मामलों में लगभग 205 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है. जिसका बाजार मूल्य लगभग 55 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के आसपास है.