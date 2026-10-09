मसूरी में आधी रात को महिलाओं का हाईवोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर जमकर चले जूते-चप्पल, अभद्रता का लगा आरोप
मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब महिलाओं का आपस में ही विवाद हो गया और जमकर जूते-चप्पल चलने लगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:08 AM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात युवतियों और महिलाओं के बीच जमकर हंगामा हो गया. पिक्चर पैलेस चौक पर किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया. इस दौरान दोनों पक्षों की युवतियों और महिलाओं ने एक-दूसरे पर जमकर जूते-चप्पल चलाए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सड़क पर हुए इस हंगामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. मामला बढ़ता देख मसूरी पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा. पुलिस ने दो युवतियों को हिरासत में लेकर दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
विवाद दो परिवारों के बीच किसी बात को लेकर शुरू हुआ था. इसी विवाद के चलते दोनों परिवारों की युवतियां आमने-सामने आ गईं. देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस दौरान महिलाओं के भी विवाद में शामिल होने की बात सामने आई है. सड़क पर ही एक-दूसरे पर जूते-चप्पल चलाने से काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. मौके पर मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, जबकि कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
घटनास्थल पर हंगामे की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा. आरोप है कि कुछ महिलाओं ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की गई. इस पर मीडिया कर्मियों ने भी विरोध जताया. विवाद के दौरान मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. हालांकि, पूरे घटनाक्रम के दौरान किस पक्ष की क्या भूमिका रही, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
बीते देर रात को हुए हंगामा की जांच की जा रही है. मसूरी पुलिस द्वारा दो महिलाओं को कोतवाली लाया गया था, उनसे पूछताछ करने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है.
-नरेंद्र सिंह, मसूरी कोतवाल-
मसूरी में इन दिनों शरदोत्सव के चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही बनी हुई है. ऐसे समय में शहर के प्रमुख क्षेत्र में देर रात हुआ यह हंगामा कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है. सड़क पर हुए विवाद को देखने के लिए जुटी भीड़ के बीच कुछ युवक भी घटनाक्रम का तमाशा देखते नजर आए.
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