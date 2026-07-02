ETV Bharat / state

छतों पर पत्थर रखकर बवाल की आशंका के मामले में बड़ी कार्रवाई, 51 का शांतिभंग में चालान, 22 महिलाएं भी शामिल

हरिद्वार: हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बोडाहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 51 लोगों का शांतिभंग में चालान किया. इससे पहले पुलिस इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पथरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ड्रोन कैमरे के साथ गांव पहुंची. ड्रोन से निगरानी के दौरान कई मकानों की छतों पर ईंट पत्थर रखे मिले. पुलिस ने संबंधित लोगों से छतों पर रखे ईंट पत्थर हटवाए और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी.

पुलिस के अनुसार बोडाहेड़ी गांव में कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच नाली और पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव तक हुआ था. घटना के बाद पुलिस गांव में पहुंची और दोनों पक्षों को फटकार लगाकर शांत कराया. इतना ही नहीं दोनों पक्षों की ओर से पथरी थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे. तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार गांव की निगरानी कर रही थी.