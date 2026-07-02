छतों पर पत्थर रखकर बवाल की आशंका के मामले में बड़ी कार्रवाई, 51 का शांतिभंग में चालान, 22 महिलाएं भी शामिल

छतों पर पत्थर रखकर बवाल की आशंका के मामले में बड़ी कार्रवाई, 51 का शांतिभंग में चालान, 22 महिलाएं भी शामिल
बोडाहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों का शांतिभंग में चालान किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 2, 2026 at 2:09 PM IST
हरिद्वार: हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बोडाहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 51 लोगों का शांतिभंग में चालान किया. इससे पहले पुलिस इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पथरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ड्रोन कैमरे के साथ गांव पहुंची. ड्रोन से निगरानी के दौरान कई मकानों की छतों पर ईंट पत्थर रखे मिले. पुलिस ने संबंधित लोगों से छतों पर रखे ईंट पत्थर हटवाए और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी.
पुलिस के अनुसार बोडाहेड़ी गांव में कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच नाली और पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव तक हुआ था. घटना के बाद पुलिस गांव में पहुंची और दोनों पक्षों को फटकार लगाकर शांत कराया. इतना ही नहीं दोनों पक्षों की ओर से पथरी थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे. तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार गांव की निगरानी कर रही थी.
ऑपरेशन प्रहार के तहत गांव में माहौल खराब करने के उद्देश्य से छतों पर ईंट-पत्थर रखने के आरोप में 22 महिलाओं और 29 पुरुषों समेत कुल 51 लोगों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 126/135 के तहत शांतिभंग की कार्रवाई की गई है. घरों की छतों से पत्थर हटवा दिए गए हैं. शांति व्यवस्था भंग करने या कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
-रविंद्र सिंह,पथरी थाना प्रभारी-
खुफिया विभाग और मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि गांव में दोनों पक्षों के बीच फिर से बड़ा झगड़ा हो सकता है. इसी क्रम में पथरी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ ड्रोन कैमरा लेकर गांव पहुंचे. इस दौरान कई घरों की छतों पर बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर रखे मिले थे. जांच में सामने आया कि बोडाहेडी गांव नाली और पानी निकासी को लेकर एक पक्ष गुलजार का है और दूसरा पक्ष असगर है. दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा होने और घर की छतों पर ईंट पत्थर जमा करने की सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची थी.दोनों पक्षों के नौ लोगों का शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया था. आज गुरुवार को फिर से पुलिस ड्रोन कैमरे लेकर गांव में पहुंची और 51 लोगों को चिन्हित किया गया.
पढ़ें:
- उत्तराखंड नगरासू गुरुद्वारा विवाद, निहंग से की जा रही बातचीत, लंगर-अरदास सामान्य तरीके से जारी
- उत्तराखंड नगरासू गुरुद्वारा विवाद, तोड़फोड़ के साथ पानी की सप्लाई रोकी, जानिए क्यों छत पर चढ़े निहंग
- उत्तराखंड निहंग-व्यापारी विवाद: रुद्रप्रयाग नगरासू में हालात तनावपूर्ण, डीएम-एसपी मौके पर डटे, शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास